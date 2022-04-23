https://arabic.sputniknews.com/20220423/انشقاق-أكثر-من-860-جنديا-من-القوات-الأوكرانية-منذ-نهاية-شهر-مارس-1061517000.html
انشقاق أكثر من 860 جنديا من القوات الأوكرانية منذ نهاية شهر مارس
انشقاق أكثر من 860 جنديا من القوات الأوكرانية منذ نهاية شهر مارس
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، انشقاق أكثر من 860 جنديا من القوات الأوكرانية منذ نهاية شهر مارس/ آذار. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T10:44+0000
2022-04-23T10:44+0000
2022-04-23T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1059933720_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9778a9b915af0075991897530af38a08.jpg
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "إن أكثر من 860 جنديا من الحرس الوطني الأوكراني رفضوا تنفيذ أوامر قيادتهم وهربوا من الوحدات في مارس/ آذار"، بحسب ما ذكرت قناة "" العسكرية الروسية على "تلغرام".نشرت الإدارة العسكرية جزءا آخر من البيانات المتعلقة بالخسائر الكبيرة للحرس الوطني لأوكرانيا، والتي تم الحصول عليها من وثائق أوكرانية أصلية.وجاء في البيان: "تشير المعلومات المتاحة لوزارة الدفاع الروسية إلى وجود عدد كبير من الجنود المنشقين عن وحدة الأمن القومي. اعتبارا من 29 مارس 2022، رفض أكثر من 860 جنديا من الحرس الوطني الأوكراني تنفيذ أوامر قيادتهم وتركوا وحداتهم العسكرية طواعية".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/لاجئ-من-كييف-يتحدث-عن-عروض-سخية-قدمت-له-لقاء-إدلائه-بأكاذيب-حول-مقتل-مدنيين-في-بوتشا-1061492729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1059933720_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_efebabd283f2adb67b01e81433f2441c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
انشقاق أكثر من 860 جنديا من القوات الأوكرانية منذ نهاية شهر مارس
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، انشقاق أكثر من 860 جنديا من القوات الأوكرانية منذ نهاية شهر مارس/ آذار.
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "إن أكثر من 860 جنديا من الحرس الوطني الأوكراني رفضوا تنفيذ أوامر قيادتهم وهربوا من الوحدات في مارس/ آذار"، بحسب ما ذكرت قناة "" العسكرية الروسية على "تلغرام".
نشرت الإدارة العسكرية جزءا آخر من البيانات المتعلقة بالخسائر الكبيرة للحرس الوطني لأوكرانيا، والتي تم الحصول عليها من وثائق أوكرانية أصلية.
وجاء في البيان: "تشير المعلومات المتاحة لوزارة الدفاع الروسية إلى وجود عدد كبير من الجنود المنشقين عن وحدة الأمن القومي. اعتبارا من 29 مارس 2022، رفض أكثر من 860 جنديا من الحرس الوطني الأوكراني تنفيذ أوامر قيادتهم وتركوا وحداتهم العسكرية طواعية".