https://arabic.sputniknews.com/20220423/انشقاق-أكثر-من-860-جنديا-من-القوات-الأوكرانية-منذ-نهاية-شهر-مارس-1061517000.html

انشقاق أكثر من 860 جنديا من القوات الأوكرانية منذ نهاية شهر مارس

انشقاق أكثر من 860 جنديا من القوات الأوكرانية منذ نهاية شهر مارس

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، انشقاق أكثر من 860 جنديا من القوات الأوكرانية منذ نهاية شهر مارس/ آذار. 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T10:44+0000

2022-04-23T10:44+0000

2022-04-23T10:44+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "إن أكثر من 860 جنديا من الحرس الوطني الأوكراني رفضوا تنفيذ أوامر قيادتهم وهربوا من الوحدات في مارس/ آذار"، بحسب ما ذكرت قناة "" العسكرية الروسية على "تلغرام".نشرت الإدارة العسكرية جزءا آخر من البيانات المتعلقة بالخسائر الكبيرة للحرس الوطني لأوكرانيا، والتي تم الحصول عليها من وثائق أوكرانية أصلية.وجاء في البيان: "تشير المعلومات المتاحة لوزارة الدفاع الروسية إلى وجود عدد كبير من الجنود المنشقين عن وحدة الأمن القومي. اعتبارا من 29 مارس 2022، رفض أكثر من 860 جنديا من الحرس الوطني الأوكراني تنفيذ أوامر قيادتهم وتركوا وحداتهم العسكرية طواعية".

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