https://arabic.sputniknews.com/20220423/توقيف-امرأة-بعد-حفل-زفافها-لوضعها-الماريجوانا-في-طعام-الضيوف-1061511200.html

توقيف امرأة بعد حفل زفافها لوضعها الماريجوانا في طعام الضيوف

توقيف امرأة بعد حفل زفافها لوضعها الماريجوانا في طعام الضيوف

أفاد مكتب شرطة مقاطعة سيمينول الأمريكية، يوم الخميس، بأنه تم إلقاء القبض على عروس ومتعهد طعام، بناء على مزاعم تتعلق بتقديم عشاء استقبال مزين بالقنب... 23.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-23T07:39+0000

2022-04-23T07:39+0000

2022-04-23T07:39+0000

العالم

حفل

الماريجوانا

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وقالت الشرطة إن الضيوف الذي حضروا حفل الزفاف في 19 فبراير/ شباط، لم يتم إخبارهم بأن الطعام يحتوي على الماريجوانا، في حين تعرض الكثير منهم للإصابة ببعض الأمراض.وتم القبض على جويسيلين براينت، مالكة شركة خدمة تقديم الطعام البالغة من العمر 31 عامًا، ودانيا سفوبودا، العروس البالغة من العمر 42 عامًا، ووجهت إليهما تهمة تسليم الماريجوانا والإهمال المذنب بموجب قوانين مكافحة التلاعب في فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.وبحسب شبكة "cbsnews"، قال مكتب عمدة مقاطعة سيمينول، إن المسؤولين استجابوا لحفل زفاف بحوالي 50 ضيفًا بعد أن أبلغ ضيف يبلغ من العمر 41 عامًا عن شعوره "بوجود مخدرات بداخله"، على الرغم من أنه لم يتناول سوى الطعام والكحول، فيما أفاد العديد من الضيوف في حفل الاستقبال بأنهم شعروا بإعياء وانتفاخ شديدين، بينما تقيأ بعضهم وطلبوا نقلهم إلى المستشفى. في حين خضع العديد من الضيوف الذين عولجوا في المستشفى لفحوصات البول، والتي جاءت إيجابية للقنب.وأبلغت إحدى ضيوف الزفاف السلطات أنها شاهدت براينت وهي تضع مادة خضراء في زيت الزيتون قبل تقديمها، حيث سألت براينت وسفوبودا فيما بعد عما إذا كان هناك حشيش في زيت الزيتون، فقال كلاهما نعم. فيما رصدت كاميرات المراقبة كيف قامت براينت من نقل القمامة التي تضمنت الملابس وبقايا الطعام، إلى حاويات القمامة قبل وصول السلطات، إلا أنه تم جمعها وإرسالها للاختبار حيث كانت النتيجة إيجابية.وقال مكتب عمدة مقاطعة سيمينول إن كل من براينت وسفوبودا في حال إدانتهما قد يواجهان ما يصل إلى 5 سنوات في السجن وغرامة قدرها 500 دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/مجلس-النواب-الأمريكي-يوافق-على-تقنين-تجارة-واستهلاك-الماريجوانا-1060753633.html

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العالم, حفل, الماريجوانا