https://arabic.sputniknews.com/20220423/جنرال-عسكري-إيطالي-يكشف-عن-نوايا-بايدن-الحقيقية-في-أوكرانيا--1061512999.html
جنرال عسكري إيطالي يكشف نوايا بايدن الحقيقية في أوكرانيا
جنرال عسكري إيطالي يكشف نوايا بايدن الحقيقية في أوكرانيا
كشف رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية السابق، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، أن الولايات المتحدة وبريطانيا ليسوا مهتمين بإنهاء الأزمة الأوكرانية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T08:48+0000
2022-04-23T08:48+0000
2022-04-23T08:50+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_0:31:2977:1705_1920x0_80_0_0_196915c273d5a80742afce79dfc3242d.jpg
وجاءت تصريحات تريكاريكو خلال مقابلة على قناة "La7" الإيطالية، قال خلالها، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ليست مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية".وتابع قائلا: "أعتقد أن أصل المشكلة هو عدم رغبة هذه الدول بالحل وإنهاء الحرب راقبوا تصريحات الرئيس بايدن وستولتنبرغ ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ورئيس الحكومة البريطانية جونسون وغيرهم".وتابع قائلا إن "كلمات وقف إطلاق النار أو المفاوضات لا يمكن العثور عليها في تصريحات هؤلاء الذين ذكرتهم".وأضاف قائلا: "لأنه من الواضح أنهم لا يريدون السلام. أعرف ما أتحدث عنه جو بايدن لا يريد السلام وإذا كان جو بايدن لا يريده ، فإن الآخرين لا يريدون ذلك أيضًا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3893edc7fa27854eb39027646acfb9ec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جنرال عسكري إيطالي يكشف نوايا بايدن الحقيقية في أوكرانيا
08:48 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 23.04.2022) تابعنا عبر
كشف رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية السابق، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، أن الولايات المتحدة وبريطانيا ليسوا مهتمين بإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وجاءت تصريحات تريكاريكو
خلال مقابلة على قناة "La7" الإيطالية، قال خلالها، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ليست مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية".
وتابع قائلا: "أعتقد أن أصل المشكلة هو عدم رغبة هذه الدول بالحل وإنهاء الحرب راقبوا تصريحات الرئيس بايدن وستولتنبرغ ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ورئيس الحكومة البريطانية جونسون وغيرهم".
وتابع قائلا إن "كلمات وقف إطلاق النار أو المفاوضات لا يمكن العثور عليها في تصريحات هؤلاء الذين ذكرتهم".
وأضاف قائلا: "لأنه من الواضح أنهم لا يريدون السلام. أعرف ما أتحدث عنه جو بايدن لا يريد السلام وإذا كان جو بايدن لا يريده ، فإن الآخرين لا يريدون ذلك أيضًا".