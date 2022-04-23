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جنرال عسكري إيطالي يكشف نوايا بايدن الحقيقية في أوكرانيا
جنرال عسكري إيطالي يكشف نوايا بايدن الحقيقية في أوكرانيا
كشف رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية السابق، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، أن الولايات المتحدة وبريطانيا ليسوا مهتمين بإنهاء الأزمة الأوكرانية. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T08:48+0000
2022-04-23T08:50+0000
العالم
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وجاءت تصريحات تريكاريكو خلال مقابلة على قناة "La7" الإيطالية، قال خلالها، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ليست مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية".وتابع قائلا: "أعتقد أن أصل المشكلة هو عدم رغبة هذه الدول بالحل وإنهاء الحرب راقبوا تصريحات الرئيس بايدن وستولتنبرغ ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ورئيس الحكومة البريطانية جونسون وغيرهم".وتابع قائلا إن "كلمات وقف إطلاق النار أو المفاوضات لا يمكن العثور عليها في تصريحات هؤلاء الذين ذكرتهم".وأضاف قائلا: "لأنه من الواضح أنهم لا يريدون السلام. أعرف ما أتحدث عنه جو بايدن لا يريد السلام وإذا كان جو بايدن لا يريده ، فإن الآخرين لا يريدون ذلك أيضًا".
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العالم

جنرال عسكري إيطالي يكشف نوايا بايدن الحقيقية في أوكرانيا

08:48 GMT 23.04.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 23.04.2022)
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
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كشف رئيس أركان القوات الجوية الإيطالية السابق، الجنرال ليوناردو تريكاريكو، أن الولايات المتحدة وبريطانيا ليسوا مهتمين بإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وجاءت تصريحات تريكاريكو خلال مقابلة على قناة "La7" الإيطالية، قال خلالها، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ليست مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية".
وتابع قائلا: "أعتقد أن أصل المشكلة هو عدم رغبة هذه الدول بالحل وإنهاء الحرب راقبوا تصريحات الرئيس بايدن وستولتنبرغ ووزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ورئيس الحكومة البريطانية جونسون وغيرهم".
وتابع قائلا إن "كلمات وقف إطلاق النار أو المفاوضات لا يمكن العثور عليها في تصريحات هؤلاء الذين ذكرتهم".
وأضاف قائلا: "لأنه من الواضح أنهم لا يريدون السلام. أعرف ما أتحدث عنه جو بايدن لا يريد السلام وإذا كان جو بايدن لا يريده ، فإن الآخرين لا يريدون ذلك أيضًا".
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