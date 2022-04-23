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https://arabic.sputniknews.com/20220423/دببة-تغفو-في-قبو-منزل-دون-علم-أصحابه-1061524009.html
دببة تغفو في قبو منزل دون علم أصحابه
دببة تغفو في قبو منزل دون علم أصحابه
قررت مجموعة من الدببة الاستقرار في قبو منزل خلال فصل الشتاء، وذلك استعدادا للنوم المطول والعميق. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T13:41+0000
2022-04-23T13:41+0000
مجتمع
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وذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء الأمريكية أن صاحبة المنزل في ولاية كاليفورنيا الذي دخلته مجموعة من الدببة لم تلاحظ الأمر إلا بعد فترة.وبحسب الوكالة، سمعت صاحبة المنزل والجيران المجاورون أصوتًا غريبة مشابه للشخير قادمة من القبو، لكنهم لم يبالوا لفكرة أن يكون هناك مجموعة من الدببة. وبعد بضعة أشهر، اكتشفت الأمريكية أن الشخير لم يكن من نسج خيالها على الإطلاق، فعند مجيء فصل الربيع سمعت صوت دب مستيقظ.واتضح أن المجموعة كانت في سبات الشتاء تحت المنزل، هذا الأمر أرغم صاحبة المنزل على التواصل مع منظمة "League of Bears" التي تعمل في إنقاذ هذه الحيوانات. وقالت المنظمة: "وصلنا على الفور إلى مكان الحادث وحاولنا إبعاد الدببة، ولم نكن نعلم بعد أن هناك عائلة كاملة من الدببة في القبو وتم سحبها بعد ذلك إلى مكان مخصص لها".
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مجتمع

دببة تغفو في قبو منزل دون علم أصحابه

13:41 GMT 23.04.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصوردببة الهملايا في حديقة الحيوانات في نوفوسيبيرك
دببة الهملايا في حديقة الحيوانات في نوفوسيبيرك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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قررت مجموعة من الدببة الاستقرار في قبو منزل خلال فصل الشتاء، وذلك استعدادا للنوم المطول والعميق.
وذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء الأمريكية أن صاحبة المنزل في ولاية كاليفورنيا الذي دخلته مجموعة من الدببة لم تلاحظ الأمر إلا بعد فترة.
وبحسب الوكالة، سمعت صاحبة المنزل والجيران المجاورون أصوتًا غريبة مشابه للشخير قادمة من القبو، لكنهم لم يبالوا لفكرة أن يكون هناك مجموعة من الدببة.
وبعد بضعة أشهر، اكتشفت الأمريكية أن الشخير لم يكن من نسج خيالها على الإطلاق، فعند مجيء فصل الربيع سمعت صوت دب مستيقظ.
واتضح أن المجموعة كانت في سبات الشتاء تحت المنزل، هذا الأمر أرغم صاحبة المنزل على التواصل مع منظمة "League of Bears" التي تعمل في إنقاذ هذه الحيوانات.
وقالت المنظمة: "وصلنا على الفور إلى مكان الحادث وحاولنا إبعاد الدببة، ولم نكن نعلم بعد أن هناك عائلة كاملة من الدببة في القبو وتم سحبها بعد ذلك إلى مكان مخصص لها".
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