https://arabic.sputniknews.com/20220423/دراسة-أربع-أحاسيس-جسدية-قد-تشير-إلى-الإصابة-بمرض-السرطان-1061521059.html
دراسة: أربع "أحاسيس جسدية" قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان
دراسة: أربع "أحاسيس جسدية" قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان
يشير بعض الخبراء إلى أن التعب الشديد والسعال أحد علامات الإصابة بالسرطان. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:24+0000
2022-04-23T12:24+0000
2022-04-23T12:24+0000
العالم
السرطان
التعب
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ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة PLOS ONE العلمية، هناك "العديد من الأحاسيس الجسدية التي غالبًا ما تكون غير محددة، ولا يسهل فهمها وفي كثير من الأحيان، لم يتم التعرف عليها في البداية كدليل على سرطان الرئة من قبل الشخص المصاب"، حيث حذر الباحثون من أن هذا غالبا ما يؤدي إلى التشخيص المتأخر.وبحسب "express"، حلل الباحثون بأثر رجعي حسابات 61 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة في الدنمارك وإنجلترا والسويد، وكشفت النتائج أن السرطان قد لا يزعج المرضى في بداية الأمر، ومع ذلك، قال بعض المرضى إنهم شعروا بأعراض معينة في المراحل الأولى من المرض، والتي شملت الشعور بالتعب والسعال، بالإضافة إلى ضيق التنفس والألم.ونصح طبيب الأورام إيفان كاراسيف، بتناول المكسرات وثمر الورد وسمك الرنكة، لتي تساعد في منع تطور الأورام الخبيثة في الجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/ابتكار-أداة-للتنبؤ-باحتمالية-نمو-الأورام-مجددا-لدى-مرضى-السرطان-بعد-الشفاء-1061518485.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, السرطان, التعب
دراسة: أربع "أحاسيس جسدية" قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان
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يشير بعض الخبراء إلى أن التعب الشديد والسعال أحد علامات الإصابة بالسرطان.
ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة PLOS ONE العلمية، هناك "العديد من الأحاسيس الجسدية التي غالبًا ما تكون غير محددة، ولا يسهل فهمها وفي كثير من الأحيان، لم يتم التعرف عليها في البداية كدليل على سرطان الرئة من قبل الشخص المصاب"، حيث حذر الباحثون من أن هذا غالبا ما يؤدي إلى التشخيص المتأخر.
وبحسب "express
"، حلل الباحثون بأثر رجعي حسابات 61 شخصًا تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة في الدنمارك وإنجلترا والسويد، وكشفت النتائج أن السرطان قد لا يزعج المرضى في بداية الأمر، ومع ذلك، قال بعض المرضى إنهم شعروا بأعراض معينة في المراحل الأولى من المرض، والتي شملت الشعور بالتعب والسعال، بالإضافة إلى ضيق التنفس والألم.
ونصح طبيب الأورام إيفان كاراسيف، بتناول المكسرات وثمر الورد وسمك الرنكة، لتي تساعد في منع تطور الأورام الخبيثة في الجسم.