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https://arabic.sputniknews.com/20220423/روغوزين-يصف-الهجوم-على-الأقمار-الصناعية-بأنه-سبب-محتمل-لاندلاع-حرب-عالمية-ثالثة-1061517829.html
روغوزين: يصف الهجوم على الأقمار الصناعية بأنه سبب محتمل لاندلاع حرب عالمية ثالثة
روغوزين: يصف الهجوم على الأقمار الصناعية بأنه سبب محتمل لاندلاع حرب عالمية ثالثة
قال دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، إن هجوما محتملا على مركبة فضائية لدولة أخرى بمساعدة أسلحة مضادة للأقمار الصناعية سيكون... 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T11:07+0000
2022-04-23T11:07+0000
روسيا
روسكوسموس
دميتري روغوزين
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وحث روغوزين على عدم تصديق الأمريكيين الذين يطالبون بوقف اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية. الولايات المتحدة تحاول الظهور بصفة "حمامة سلام" في حين هم أنفسهم أجروا مثل هذه الاختبارات بالفعل، وفقا لـ "الوكالة الفيدرالية للأنباء".وأضاف روغوزين في حوار على قناة "روسيا 24": "يجب ألا يغيب عن البال أن تدمير مركبة فضائية أجنبية هو الحرب العالمية الثالثة".وختم روغوزين بالقول "ستعيش البشرية قريبا في عالم ستكون فيه أسلحة الدمار الشامل الفضائية حقيقة واقعة. خصوصا مع تطوير مثل هذا السلاح من قبل الولايات المتحدة والمتمثلة بمركبة الفضاء العسكرية الأمريكية السرية "X-37 V " .يذكر أنه في عام 2020 أطلقت مركبة "أطلس 5" الثقيلة مع مركبة الفضاء العسكرية الأمريكية السرية "X-37 V" من المحطة الفضائية في كيب كانافيرال في فلوريدا.وتم تنفيذ عملية الإطلاق لصالح قوات الفضاء الأمريكية، ويشرف على المشروع وحدة خاصة من القوات الجوية الأمريكية، التي تقوم بتطوير الجيل التالي من القاذفات. يتم تصنيف المعلومات حول الأجهزة المثبتة على متن"X-37V" بالسرية.
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روسيا, روسكوسموس, دميتري روغوزين

روغوزين: يصف الهجوم على الأقمار الصناعية بأنه سبب محتمل لاندلاع حرب عالمية ثالثة

11:07 GMT 23.04.2022
© Photo / Sergey Volkov/ Roscosmosاليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية "سويوز"
اليوم العالمي للسياحة - مركبة فضائية سويوز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© Photo / Sergey Volkov/ Roscosmos
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قال دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، إن هجوما محتملا على مركبة فضائية لدولة أخرى بمساعدة أسلحة مضادة للأقمار الصناعية سيكون سبب اندلاع حرب عالمية ثالثة.
وحث روغوزين على عدم تصديق الأمريكيين الذين يطالبون بوقف اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية. الولايات المتحدة تحاول الظهور بصفة "حمامة سلام" في حين هم أنفسهم أجروا مثل هذه الاختبارات بالفعل، وفقا لـ "الوكالة الفيدرالية للأنباء".
وأضاف روغوزين في حوار على قناة "روسيا 24": "يجب ألا يغيب عن البال أن تدمير مركبة فضائية أجنبية هو الحرب العالمية الثالثة".
وختم روغوزين بالقول "ستعيش البشرية قريبا في عالم ستكون فيه أسلحة الدمار الشامل الفضائية حقيقة واقعة. خصوصا مع تطوير مثل هذا السلاح من قبل الولايات المتحدة والمتمثلة بمركبة الفضاء العسكرية الأمريكية السرية "X-37 V " .
يذكر أنه في عام 2020 أطلقت مركبة "أطلس 5" الثقيلة مع مركبة الفضاء العسكرية الأمريكية السرية "X-37 V" من المحطة الفضائية في كيب كانافيرال في فلوريدا.
وتم تنفيذ عملية الإطلاق لصالح قوات الفضاء الأمريكية، ويشرف على المشروع وحدة خاصة من القوات الجوية الأمريكية، التي تقوم بتطوير الجيل التالي من القاذفات. يتم تصنيف المعلومات حول الأجهزة المثبتة على متن"X-37V" بالسرية.
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