https://arabic.sputniknews.com/20220423/ظهور-النار-المقدسة-في-كنيسة-القيامة-في-القدس-1061521254.html
ظهور النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس
ظهور النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن النار المقدسة ظهرت في كنيسة القيامة في القدس. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:35+0000
2022-04-23T12:35+0000
2022-04-23T12:35+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103141/73/1031417329_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_28602758dbc9d57c1b383fac374e18b8.jpg
وقد حضر المئات من جميع أنحاء العالم إلى باحة الكنيسة، وذلك لإضاءة شموعهم بالنور المقدس والذى قد أخذ البركة.يحتفل ملايين المسيحيين الأرثوذكس حول العالم بـ"سبت النور"، الذي خلاله يتم استقبال "النار المقدسة" في المكان الذي دفن فيه المسيح.رحلة خاصة ستجلب النار إلى فنوكوفو -3 لخدمة عيد الفصح ، وسيتم تسليمها إلى 15 كنيسة في موسكو وخمسة في أقرب منطقة موسكو ، بحيث يمكن للجميع إضاءة مصابيحهم منه خلال الأسبوع المشرق. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم نقل النار إلى مدن أخرى — إلى سانت بطرسبرغ وسيبيريا والشرق الأقصى.ووثقت معجزة "النار المقدس" لأول مرة عام 1106 ميلادي.ويتابع ظهور "النار المقدسة" يوم "سبت النور" في كنيسة القيامة بالقدس العديد من دول العالم، كما تقوم هذه الدول بإرسال رحلات جوية خصيصا لإحضار هذا النور بهدف أخذ البركة، وتقام احتفالات حاشدة لاستقبالها.
https://arabic.sputniknews.com/20210501/تسليم-النار-المقدسة-إلى-موسكو-فيديو-وصورة-1048864733.html
https://arabic.sputniknews.com/20180407/المسيحية-القيامة-النار-المقدسة-1031416668.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103141/73/1031417329_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0d3fd113e7eb6f2dd570ded6f4e2574f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ظهور النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس
تابعنا عبر
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن النار المقدسة ظهرت في كنيسة القيامة في القدس.
وقد حضر المئات من جميع أنحاء العالم إلى باحة الكنيسة، وذلك لإضاءة شموعهم بالنور المقدس والذى قد أخذ البركة.
يحتفل ملايين المسيحيين الأرثوذكس حول العالم بـ"سبت النور"، الذي خلاله يتم استقبال "النار المقدسة" في المكان الذي دفن فيه المسيح.
رحلة خاصة ستجلب النار إلى فنوكوفو -3 لخدمة عيد الفصح ، وسيتم تسليمها إلى 15 كنيسة في موسكو وخمسة في أقرب منطقة موسكو ، بحيث يمكن للجميع إضاءة مصابيحهم منه خلال الأسبوع المشرق. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم نقل النار إلى مدن أخرى — إلى سانت بطرسبرغ وسيبيريا والشرق الأقصى.
ووثقت معجزة "النار المقدس" لأول مرة عام 1106 ميلادي.
ويتابع ظهور "النار المقدسة" يوم "سبت النور" في كنيسة القيامة بالقدس العديد من دول العالم، كما تقوم هذه الدول بإرسال رحلات جوية خصيصا لإحضار هذا النور بهدف أخذ البركة، وتقام احتفالات حاشدة لاستقبالها.