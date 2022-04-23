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https://arabic.sputniknews.com/20220423/ظهور-النار-المقدسة-في-كنيسة-القيامة-في-القدس-1061521254.html
ظهور النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس
ظهور النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس
أكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن النار المقدسة ظهرت في كنيسة القيامة في القدس. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T12:35+0000
2022-04-23T12:35+0000
العالم
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وقد حضر المئات من جميع أنحاء العالم إلى باحة الكنيسة، وذلك لإضاءة شموعهم بالنور المقدس والذى قد أخذ البركة.يحتفل ملايين المسيحيين الأرثوذكس حول العالم بـ"سبت النور"، الذي خلاله يتم استقبال "النار المقدسة" في المكان الذي دفن فيه المسيح.رحلة خاصة ستجلب النار إلى فنوكوفو -3 لخدمة عيد الفصح ، وسيتم تسليمها إلى 15 كنيسة في موسكو وخمسة في أقرب منطقة موسكو ، بحيث يمكن للجميع إضاءة مصابيحهم منه خلال الأسبوع المشرق. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم نقل النار إلى مدن أخرى — إلى سانت بطرسبرغ وسيبيريا والشرق الأقصى.ووثقت معجزة "النار المقدس" لأول مرة عام 1106 ميلادي.ويتابع ظهور "النار المقدسة" يوم "سبت النور" في كنيسة القيامة بالقدس العديد من دول العالم، كما تقوم هذه الدول بإرسال رحلات جوية خصيصا لإحضار هذا النور بهدف أخذ البركة، وتقام احتفالات حاشدة لاستقبالها.
https://arabic.sputniknews.com/20210501/تسليم-النار-المقدسة-إلى-موسكو-فيديو-وصورة-1048864733.html
https://arabic.sputniknews.com/20180407/المسيحية-القيامة-النار-المقدسة-1031416668.html
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العالم

ظهور النار المقدسة في كنيسة القيامة في القدس

12:35 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Thomas Coexالنار المقدسة في القدس
النار المقدسة في القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Thomas Coex
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أكد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن النار المقدسة ظهرت في كنيسة القيامة في القدس.
وقد حضر المئات من جميع أنحاء العالم إلى باحة الكنيسة، وذلك لإضاءة شموعهم بالنور المقدس والذى قد أخذ البركة.
يحتفل ملايين المسيحيين الأرثوذكس حول العالم بـ"سبت النور"، الذي خلاله يتم استقبال "النار المقدسة" في المكان الذي دفن فيه المسيح.
رحلة خاصة ستجلب النار إلى فنوكوفو -3 لخدمة عيد الفصح ، وسيتم تسليمها إلى 15 كنيسة في موسكو وخمسة في أقرب منطقة موسكو ، بحيث يمكن للجميع إضاءة مصابيحهم منه خلال الأسبوع المشرق. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم نقل النار إلى مدن أخرى — إلى سانت بطرسبرغ وسيبيريا والشرق الأقصى.
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1 مايو 2021, 18:34 GMT
ووثقت معجزة "النار المقدس" لأول مرة عام 1106 ميلادي.
ويتابع ظهور "النار المقدسة" يوم "سبت النور" في كنيسة القيامة بالقدس العديد من دول العالم، كما تقوم هذه الدول بإرسال رحلات جوية خصيصا لإحضار هذا النور بهدف أخذ البركة، وتقام احتفالات حاشدة لاستقبالها.
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