https://arabic.sputniknews.com/20220423/مرة-جديدةبايدن-يصافح-الهواء-ويتلفت-حوله-بحثا-عن-مخرج-فيديو-1061515394.html
مرة جديدة..بايدن "يصافح الهواء" ويتلفت حوله بحثا عن مخرج.. فيديو
مرة جديدة..بايدن "يصافح الهواء" ويتلفت حوله بحثا عن مخرج.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" فيديو يوثق قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمد يده للهواء، حيث بدى مرة جديدة تائها بعد خطاب له. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T09:46+0000
2022-04-23T09:46+0000
2022-04-23T09:46+0000
العالم
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واظهر الفيديو المنشور الرئيس الأمريكي جو بايدن، تائها بعد إنهاء خطابه في مدينة سياتل، حيث مد يده مرة أخرى لمصافحة الهواء دون وجود أحد بالقرب منه.واستدار بايدن ومد يده للمصافحة، لكن لم يكن هناك أحد خلفه في تلك الأثناء.وأثار هذا السلوك الغريب من بايدن وهو الأحدث من عدة هفوات في الأيام الأخيرة، انتقادات وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مرة جديدة..بايدن "يصافح الهواء" ويتلفت حوله بحثا عن مخرج.. فيديو
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" فيديو يوثق قيام الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمد يده للهواء، حيث بدى مرة جديدة تائها بعد خطاب له.
واظهر الفيديو المنشور الرئيس الأمريكي جو بايدن، تائها بعد إنهاء خطابه في مدينة سياتل، حيث مد يده مرة أخرى لمصافحة الهواء دون وجود أحد بالقرب منه.
واستدار بايدن ومد يده للمصافحة، لكن لم يكن هناك أحد خلفه في تلك الأثناء.
وأثار هذا السلوك الغريب من بايدن وهو الأحدث من عدة هفوات في الأيام الأخيرة، انتقادات وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.