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https://arabic.sputniknews.com/20220423/مقتل-100-شخص-في-نيجيريا-بانفجار-مصفاة-نفط-غير-شرعية-1061528473.html
مقتل 100 شخص في نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية
مقتل 100 شخص في نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية
أكدت مصادر إعلامية مقتل حوالي 100 شخص من نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية في البلاد. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T16:00+0000
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وقالت وكالة "رويترز" إن انفجار مصفاة نفط غير شرعية في نيجيريا تسبب بمقتل حوالي 100 شخص.
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مقتل 100 شخص في نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية

16:00 GMT 23.04.2022
© AFP 2022 / Pius Utomi Ekpeiأهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020
أهالي حي سوق بالوغون في لاغوس يحملون أغراضهم بعد أن تم اطفاء الحريق في المنطقة، نيجيريا 29 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
© AFP 2022 / Pius Utomi Ekpei
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يتبع
أكدت مصادر إعلامية مقتل حوالي 100 شخص من نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية في البلاد.
وقالت وكالة "رويترز" إن انفجار مصفاة نفط غير شرعية في نيجيريا تسبب بمقتل حوالي 100 شخص.
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