https://arabic.sputniknews.com/20220423/مقتل-100-شخص-في-نيجيريا-بانفجار-مصفاة-نفط-غير-شرعية-1061528473.html
مقتل 100 شخص في نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية
مقتل 100 شخص في نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية
أكدت مصادر إعلامية مقتل حوالي 100 شخص من نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية في البلاد. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T16:00+0000
2022-04-23T16:00+0000
2022-04-23T16:00+0000
العالم
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وقالت وكالة "رويترز" إن انفجار مصفاة نفط غير شرعية في نيجيريا تسبب بمقتل حوالي 100 شخص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مقتل 100 شخص في نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية
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أكدت مصادر إعلامية مقتل حوالي 100 شخص من نيجيريا بانفجار مصفاة نفط غير شرعية في البلاد.
وقالت وكالة "رويترز" إن انفجار مصفاة نفط غير شرعية في نيجيريا تسبب بمقتل حوالي 100 شخص.