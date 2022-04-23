https://arabic.sputniknews.com/20220423/مقتل-3-أشخاص-نتيجة-انفجار-داخل-منجم-للتعدين-في-أورينبورغ-الروسية-1061509071.html
مقتل 3 أشخاص نتيجة انفجار داخل منجم للتعدين في أورينبورغ الروسية
مقتل 3 أشخاص نتيجة انفجار داخل منجم للتعدين في أورينبورغ الروسية
أفادت السلطات المحلية في أورينبورغ الروسية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجار ضخم داخل منجم للتعدين ومعالجة الحديد. 23.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-23T06:12+0000
2022-04-23T06:12+0000
2022-04-23T06:12+0000
روسيا
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وأصدرت السلطات المحلية بيانا، جاء فيه: "الانفجار حصل داخل المنجم حيث استطاع نحو 88 شخصا الخروج بسلام وأمان، لكن 3 عمال لقوا حتفهم".وأضاف البيان: "وفقا للبيانات الأولية، اليوم في حوالي الساعة 8.50 أثناء عمليات التعدين وقع انفجار في المنجم على عمق 1.2 كيلومتر وتم إجلاء 88 عاملا وتوفي ثلاثة أشخاص".وأشارت السلطات المحلية أنها فتحت تحقيقا مباشرا بالحادثة لمعرفة أسباب الانفجار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مقتل 3 أشخاص نتيجة انفجار داخل منجم للتعدين في أورينبورغ الروسية
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أفادت السلطات المحلية في أورينبورغ الروسية، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجار ضخم داخل منجم للتعدين ومعالجة الحديد.
وأصدرت السلطات المحلية بيانا، جاء فيه: "الانفجار حصل داخل المنجم حيث استطاع نحو 88 شخصا الخروج بسلام وأمان، لكن 3 عمال لقوا حتفهم".
وأضاف البيان: "وفقا للبيانات الأولية، اليوم في حوالي الساعة 8.50 أثناء عمليات التعدين وقع انفجار في المنجم على عمق 1.2 كيلومتر وتم إجلاء 88 عاملا وتوفي ثلاثة أشخاص".
وأشارت السلطات المحلية أنها فتحت تحقيقا مباشرا بالحادثة لمعرفة أسباب الانفجار.