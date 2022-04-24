https://arabic.sputniknews.com/20220424/أمريكا-أم-تهدد-مدرسة-بتفجيرها-لعدم-منح-ابنها-طعام-كاف-في-وجبة-الغذاء-1061547184.html
أمريكا... أم تهدد مدرسة بتفجيرها لعدم منح ابنها طعام كاف في وجبة الغذاء
أمريكا... أم تهدد مدرسة بتفجيرها لعدم منح ابنها طعام كاف في وجبة الغذاء
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أم من ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن وجه لها اتهاما بالتهديد بتفجير مدرسة ابنها، لأنه يريد المزيد من الطعام في وجبة الغذاء. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:08+0000
2022-04-24T11:08+0000
2022-04-24T11:08+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المرأة، أنايا سميث (41 عاما) احتُجزت يوم الأربعاء الماضي، وتم توجيه لها تهمة التهديد الكاذب بوجود قنبلة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء.وذكرت الشرطة أن سميث اتصلت بمدرسة كاكاو الثانوية، في 3 فبراير/ شباط الماضي، وتركت بريدا صوتيا مليئا بالكلمات البذيئة.وهددت الأم في رسالتها الصوتية المدرسة بتفجيرها "إذا لم يبدأ القائمون عليها في إطعام ابنها بشكل أفضل"، وذكرت أن ابنها دخل في جدال مع عامل الكافتيريا بشأن كمية الطعام المقدمة له، وفقا لسجلات المحكمة.وقالت التقارير أنه بعد تهديد الأم بتفجيرالمدرسة، تم إخلاء المدرسة، ولم يتم العثور على متفجرات فى المبنى.ولم تعرّف أنايا سميث عن نفسها في بريدها الصوتي، لكن تم الكشف عن رقمها في جهاز الكشف عن رقم المتصل.وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، قدم المدعون أوراقا تأمر بالقبض على سميث.وأكدت المتهمة أنها بريئة، ولا تتحدث هكذا، وأنها الرقم الظاهر المرتبط بالتهديد بتفجير المدرسة غير مرتبط بها.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا... أم تهدد مدرسة بتفجيرها لعدم منح ابنها طعام كاف في وجبة الغذاء
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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أم من ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن وجه لها اتهاما بالتهديد بتفجير مدرسة ابنها، لأنه يريد المزيد من الطعام في وجبة الغذاء.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن المرأة، أنايا سميث (41 عاما) احتُجزت يوم الأربعاء الماضي، وتم توجيه لها تهمة التهديد الكاذب بوجود قنبلة، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء.
وذكرت الشرطة أن سميث اتصلت بمدرسة كاكاو الثانوية، في 3 فبراير/ شباط الماضي، وتركت بريدا صوتيا مليئا بالكلمات البذيئة.
وهددت الأم في رسالتها الصوتية المدرسة بتفجيرها "إذا لم يبدأ القائمون عليها في إطعام ابنها بشكل أفضل"، وذكرت أن ابنها دخل في جدال مع عامل الكافتيريا بشأن كمية الطعام المقدمة له، وفقا لسجلات المحكمة.
وقالت التقارير أنه بعد تهديد الأم بتفجيرالمدرسة، تم إخلاء المدرسة، ولم يتم العثور على متفجرات فى المبنى.
ولم تعرّف أنايا سميث عن نفسها في بريدها الصوتي، لكن تم الكشف عن رقمها في جهاز الكشف عن رقم المتصل.
وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، قدم المدعون أوراقا تأمر بالقبض على سميث.
وأكدت المتهمة أنها بريئة، ولا تتحدث هكذا، وأنها الرقم الظاهر المرتبط بالتهديد بتفجير المدرسة غير مرتبط بها.