https://arabic.sputniknews.com/20220424/إصابة-كاهن-في-اعتداء-استهدف-كنيسة-جنوبي-فرنسا-والأمن-يستجوب-الجاني-1061542967.html
إصابة كاهن في اعتداء استهدف كنيسة جنوبي فرنسا والأمن يستجوب الجاني
إصابة كاهن في اعتداء استهدف كنيسة جنوبي فرنسا والأمن يستجوب الجاني
تعرض كاهن فرنسي، اليوم الأحد، لحادث طعن خلال قداس في مدينة نيس جنوبي فرنسا. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T09:22+0000
2022-04-24T09:22+0000
2022-04-24T09:22+0000
العالم
أخبار فرنسا
كنيسة
حادثة طعن
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وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن شخصين تعرضا للطعن صباح الأحد في كنيسة سان بيير دارين الواقعة في شارع لا بوفا بمدينة نيس.هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ هجوم الطعن بمدينة نيس.ولا تزال دوافع المشتبه به غير معروفة، فيما طوقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الحادث.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , كنيسة, حادثة طعن
إصابة كاهن في اعتداء استهدف كنيسة جنوبي فرنسا والأمن يستجوب الجاني
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تعرض كاهن فرنسي، اليوم الأحد، لحادث طعن خلال قداس في مدينة نيس جنوبي فرنسا.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن شخصين تعرضا للطعن صباح الأحد في كنيسة سان بيير دارين الواقعة في شارع لا بوفا بمدينة نيس.
ودخل شاب مبنى الكنيسة عند حوالي الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت فرنسا؛ حيث اقترب من الكاهن وطعنه عدة مرات. أما الإصابة الثانية فتعود لأحد المصلين الذي حاول نزع سلاح المهاجم.
هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ هجوم الطعن بمدينة نيس.
ولا تزال دوافع المشتبه به غير معروفة، فيما طوقت الشرطة المنطقة التي وقع فيها الحادث.