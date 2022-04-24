https://arabic.sputniknews.com/20220424/الأوساخ-والجريمة-المتفشية-الباريسيون-غاضبون-من-الوضع-بالقرب-من-برج-إيفل-1061559845.html

"الأوساخ والجريمة المتفشية".. الباريسيون غاضبون من الوضع بالقرب من برج إيفل

"الأوساخ والجريمة المتفشية".. الباريسيون غاضبون من الوضع بالقرب من برج إيفل

يشعر سكان حي تشامب دي مارس في العاصمة الفرنسية باريس بالغضب بسبب الأوساخ والتجارة غير المشروعة والجريمة المتفشية في المنطقة المجاورة مباشرة لبرج "إيفل". 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T15:52+0000

2022-04-24T15:52+0000

2022-04-24T15:52+0000

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ووفقا لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أصبح الحي الواقع في وسط المدينة منطقة غير آمنة للسكان المحليين والسياح، على الرغم من حقيقة أن أسعار العقارات في هذه المنطقة لا تزال مرتفعة.وطلبت عمدة المنطقة "7" رشيدة داتي من عمدة باريس آنا هيدالغو تثبيت سياج حول منطقة "Champ de Mars" لإغلاق المنطقة ليلاً وبالتالي مكافحة التجارة غير المشروعة.وفقًا للمقيم المحلي كلود، بعد بناء جدار زجاجي حول برج إيفل في عام 2018، ساء الوضع فقط."من الآن فصاعدا، نحاول عدم الخروج في المساء. في الآونة الأخيرة، كان لدينا ثلاث عمليات سطو في منزلي"، يضيف أحد سكان وسط العاصمة.يضيف نادل في مقهى "Castel" على زاوية شارع "de Suffren" أن "المشكلة الرئيسية هي أن الأفارقة والشباب الذين يركبون الدراجات الكهربائية وينتزعون الحقائب من أيدي المارة".يقول إيفان من وكالة العقارات "بريميوم فييجر"، إن أسعار المساكن في المنطقة قد انخفضت بنسبة 5-10%، لكنها لا تزال حوالي 20 ألف يورو لكل متر مربع. ويشير إلى أنه "مقابل هذا السعر، يحق للمالكين المطالبة بالأمن والسلام والنظافة".ومع ذلك، فإن جمعيات المقاطعات لا تهتم فقط بتصاعد السلوك غير المتحضر والجريمة، وفي خطاب مفتوح، أعربت ست جمعيات عن غضبها من خطة مجلس المدينة لإعادة تطوير المنطقة المحيطة ببرج إيفل، بالإضافة إلى قطع 950 مترا مربعا من المساحات الخضراء، تستعد السلطات للسماح ببناء مبانٍ بالقرب من برج "إيفل" وعلى جانبي المنطقة، والتي تم استبعادها بالفعل من الاستخدام العام.وقال جان لوسيوك، عضو المجلس البلدي في باريس، إن "مكافحة الجريمة هي مسؤولية الدولة". ووفقا له، في عام 2018، عمل في المنطقة لواء من 32 ضابط شرطة، ولكن اليوم لا يوجد سوى 16 منهم.بدوره، أكد ممثلو مجلس مدينة باريس لو فيغارو أن الشرطة البلدية تقوم في كثير من الأحيان بدوريات في إقليم تشامب دي مارس وسيتم تعزيز إجراءات إنفاذ القانون مع اقتراب فترة الصيف.

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