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https://arabic.sputniknews.com/20220424/الرئيس-الروسي-يحضر-قداس-عيد-الفصح-في-كاتدرائية-المسيح-المخلص-بموسكو-1061536516.html
الرئيس الروسي يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو
الرئيس الروسي يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو
وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كاتدرائية المسيح المخلص، الواقعة على بعد مئات الأمتار من الكرملين، قبل قليل، من أجل قداس عيد الفصح. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T00:32+0000
2022-04-24T00:32+0000
فلاديمير بوتين
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وبحسب مراسل سبوتنيك، يحضر الرئيس الروسي عيد الفصح بشكل دوري في هذه الكنيسة.وأشار مراسل سبوتنيك إلى أن القداس بدأ قبل منتصف الليل بقليل، حيث وقف بوتين بجوار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وترأس القداس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.
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فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو

00:32 GMT 24.04.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، الأحد 24 أبريل 2022
الرئيس الروسي يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو، الأحد 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Сергей Гунеев
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وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كاتدرائية المسيح المخلص، الواقعة على بعد مئات الأمتار من الكرملين، قبل قليل، من أجل قداس عيد الفصح.
وبحسب مراسل سبوتنيك، يحضر الرئيس الروسي عيد الفصح بشكل دوري في هذه الكنيسة.
وأشار مراسل سبوتنيك إلى أن القداس بدأ قبل منتصف الليل بقليل، حيث وقف بوتين بجوار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، وترأس القداس البطريرك كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا.
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