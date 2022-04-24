https://arabic.sputniknews.com/20220424/الصحة-العالمية-تعلن-أول-حالة-وفاة-في-تفشي-مرض-الكبد-الحاد-الغامض-بين-الأطفال-1061545366.html
الصحة العالمية تعلن أول حالة وفاة في تفشي مرض الكبد الحاد "الغامض" بين الأطفال
الصحة العالمية تعلن أول حالة وفاة في تفشي مرض الكبد الحاد "الغامض" بين الأطفال
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل، فيما يتعلق بتفشي مرض الكبد الغامض، الذي يصيب الأطفال في أوروبا وأمريكا. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:21+0000
2022-04-24T10:21+0000
2022-04-24T10:21+0000
منظمة الصحة العالمية
العالم
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ولم تذكر المنظمة في وقت متأخر من، أمس السبت، في أي دولة وقعت الوفاة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأشارت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة على الأقل من حالات "التهاب الكبد الحاد مجهول المصدر" من 12 دولة.وتم الإبلاغ عن الحالات لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 عاما، وأن 17 من هؤلاء هم الذين مرضوا نتيجة عمليات زرع كبد.وسجلت الحالات الأولى لتفشي مرض الكبد الغامض في بريطانيا، حيث أصيب 114 طفلا.ويقول الخبراء إن "الحالات المصابة بالمرض قد تكون متعلقة بفيروس مرتبط بشكل شائع بنزلات البرد، ولكن المزيد من البحث مستمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/التهاب-كبد-غامض-يصيب-أطفال-بريطانيا-وبعض-الدول-وهذه-أعراضه-1061294966.html
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منظمة الصحة العالمية, العالم
الصحة العالمية تعلن أول حالة وفاة في تفشي مرض الكبد الحاد "الغامض" بين الأطفال
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل، فيما يتعلق بتفشي مرض الكبد الغامض، الذي يصيب الأطفال في أوروبا وأمريكا.
ولم تذكر المنظمة في وقت متأخر من، أمس السبت، في أي دولة وقعت الوفاة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأشارت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة على الأقل من حالات "التهاب الكبد الحاد مجهول المصدر" من 12 دولة.
وتم الإبلاغ عن الحالات لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 عاما، وأن 17 من هؤلاء هم الذين مرضوا نتيجة عمليات زرع كبد.
وسجلت الحالات الأولى لتفشي مرض الكبد الغامض في بريطانيا، حيث أصيب 114 طفلا.
ويقول الخبراء إن "الحالات المصابة بالمرض قد تكون متعلقة بفيروس مرتبط بشكل شائع بنزلات البرد، ولكن المزيد من البحث مستمر".