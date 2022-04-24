عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الصحة-العالمية-تعلن-أول-حالة-وفاة-في-تفشي-مرض-الكبد-الحاد-الغامض-بين-الأطفال-1061545366.html
الصحة العالمية تعلن أول حالة وفاة في تفشي مرض الكبد الحاد "الغامض" بين الأطفال
الصحة العالمية تعلن أول حالة وفاة في تفشي مرض الكبد الحاد "الغامض" بين الأطفال
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل، فيما يتعلق بتفشي مرض الكبد ‏الغامض، الذي يصيب الأطفال في أوروبا وأمريكا.‏ 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T10:21+0000
2022-04-24T10:21+0000
منظمة الصحة العالمية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057154574_0:83:3345:1965_1920x0_80_0_0_8fad76163ebb1a989597272bbe0a320d.jpg
ولم تذكر المنظمة في وقت متأخر من، أمس السبت، في أي دولة وقعت الوفاة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وأشارت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة على الأقل من حالات "التهاب الكبد الحاد مجهول المصدر" من 12 دولة.وتم الإبلاغ عن الحالات لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 عاما، وأن 17 من هؤلاء هم الذين مرضوا نتيجة عمليات زرع كبد.وسجلت الحالات الأولى لتفشي مرض الكبد الغامض في بريطانيا، حيث أصيب 114 طفلا.ويقول الخبراء إن "الحالات المصابة بالمرض قد تكون متعلقة بفيروس مرتبط بشكل شائع بنزلات البرد، ولكن المزيد من البحث مستمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/التهاب-كبد-غامض-يصيب-أطفال-بريطانيا-وبعض-الدول-وهذه-أعراضه-1061294966.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1057154574_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b9adf018c72572240b38192960786738.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, العالم

الصحة العالمية تعلن أول حالة وفاة في تفشي مرض الكبد الحاد "الغامض" بين الأطفال

10:21 GMT 24.04.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
منظمة الصحة العالمية
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة على الأقل، فيما يتعلق بتفشي مرض الكبد ‏الغامض، الذي يصيب الأطفال في أوروبا وأمريكا.‏
ولم تذكر المنظمة في وقت متأخر من، أمس السبت، في أي دولة وقعت الوفاة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وأشارت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إلى أنها تلقت حتى الآن تقارير عن 169 حالة على الأقل من حالات "التهاب الكبد الحاد مجهول المصدر" من 12 دولة.
وتم الإبلاغ عن الحالات لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر واحد و16 عاما، وأن 17 من هؤلاء هم الذين مرضوا نتيجة عمليات زرع كبد.
ممرضة تعتني بطفل مبتسر في جناح حديثي الولادة في مستشفى دي لينز، في مدينة لينز شمالي شمال فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
التهاب كبد "غامض" يصيب أطفال بريطانيا وبعض الدول... وهذه أعراضه
17 أبريل, 13:07 GMT
وسجلت الحالات الأولى لتفشي مرض الكبد الغامض في بريطانيا، حيث أصيب 114 طفلا.
ويقول الخبراء إن "الحالات المصابة بالمرض قد تكون متعلقة بفيروس مرتبط بشكل شائع بنزلات البرد، ولكن المزيد من البحث مستمر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهران على العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала