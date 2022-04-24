https://arabic.sputniknews.com/20220424/روسيا-تقف-بالمرصاد-لكل-محاولات-الغرب-الاستفزازية-في-أوكرانيا--1061553051.html
روسيا تقف بالمرصاد لكل محاولات الغرب الاستفزازية في أوكرانيا
روسيا تقف بالمرصاد لكل محاولات الغرب الاستفزازية في أوكرانيا
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي، تثبت بوضوح أن واشنطن وحلف الناتو... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T13:00+0000
2022-04-24T13:00+0000
2022-04-24T13:00+0000
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حول العالم
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روسيا تقف بالمرصاد لكل محاولات الغرب الاستفزازية في أوكرانيا
روسيا تقف بالمرصاد لكل محاولات الغرب الاستفزازية في أوكرانيا
يقول الخبير في الشأن الروسي د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
روسيا تقف بالمرصاد لكل محاولات الغرب الاستفزازية في أوكرانيا
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية يوم السبت الماضي، تثبت بوضوح أن واشنطن وحلف الناتو وشركاءهما انتقلوا إلى المرحلة الأخيرة من العمل على فبركات في أوكرانيا تهدف لإقناع المجتمع الدولي باستخدام روسيا أسلحة كيميائية وبيولوجية، بعد فشل الضغوط الاقتصادية على روسيا".
يقول الخبير في الشأن الروسي د. مسلم شعيتو، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"يبدو أن التحالف الغربي بزعامة الولايات المتحدة لم يرتدع من كل ما جرى سابقا في أوكرانيا وغيرها، من قتل الأبرياء ومن تحريف الحقائق وتزويرها، لذلك سيلجأ إلى استعمال أسلحة الدمار الشامل، وإلى تمثيليات استخدام الأسلحة الكيماوية كما جرى سابقا في سوريا، واستخدامها في حملة إعلامية لتشوية صورة روسيا، من أجل زيادة الضغط الدولي عليها وفرض المزيد من العقوبات، وتنفيذ أهداف سياسية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..