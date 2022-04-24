https://arabic.sputniknews.com/20220424/روسيا-مشروع-لإنتاج-الورق-من-الحجر-بدلا-من-الخشب-1061539063.html
روسيا... مشروع لإنتاج الورق من الحجر بدلا من الخشب
روسيا... مشروع لإنتاج الورق من الحجر بدلا من الخشب
اقترح الخبير الروسي ألكسي إلسوكوف مشروعا لإنتاج ورق كتب وحمام "حجرية" في روسيا، والذي سيتم تقديمه في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" في الصيف المقبل. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T07:15+0000
2022-04-24T07:15+0000
2022-04-24T07:15+0000
روسيا
ورق الحمام
حجر أساس
مصنع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/32/1044793285_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ead37670004e72a0bb608a7f87246d45.jpg
وأشار إلسوكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"،إلى أنه بجانب الورق التقليدي المصنوع من لب الخشب، يُقترح بدء إنتاج الورق الحجري- من الحجر الكلسي والبوليمر غير السام.وفقا له، يتم إنتاج الورق الحجري اليوم بالفعل في اليابان. هناك تطورات في أوزبكستان، حيث يوجد أيضا الكثير من الحجر الكلسي، بالإضافة إلى ذلك، كشفت تركيا عن مشاريع مماثلة.وأكد صاحب المبادر "احتياطيات الحجر الكلسي في روسيا لا نهاية لها. مثل هذا الورق لا يلزم تبييضه، فهو أكثر مقاومة للتلف، بما في ذلك الرطوبة. ويمكن استخدامه لجميع أنواع الطباعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو صديق للبيئة وقابل للتحلل ".يشار إلى أنه سيتم تقديم المشروع في مسار مبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI) لمنتدى "أفكار قوية لوقت جديد"، الذي ستعقده وكالة المبادرات الإستراتيجية ومؤسسة Roscongress هذا الصيف في العاصمة الروسية موسكو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/32/1044793285_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_905fe8ca5ab62c9eee623e600fa083fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ورق الحمام, حجر أساس, مصنع
روسيا... مشروع لإنتاج الورق من الحجر بدلا من الخشب
تابعنا عبر
اقترح الخبير الروسي ألكسي إلسوكوف مشروعا لإنتاج ورق كتب وحمام "حجرية" في روسيا، والذي سيتم تقديمه في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" في الصيف المقبل.
وأشار إلسوكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"،إلى أنه بجانب الورق التقليدي المصنوع من لب الخشب، يُقترح بدء إنتاج الورق الحجري- من الحجر الكلسي والبوليمر غير السام.
وقال "يمكن استخدام الحجر الكلسي في صناعة ورق التغليف السميك والمكتب والكتب وحتى ورق الحمام. إذا تم إنشاء الإنتاج الضخم في البلاد، فستكون أسعاره مماثلة أو حتى أقل من أسعار الورق العادي".
وفقا له، يتم إنتاج الورق الحجري اليوم بالفعل في اليابان. هناك تطورات في أوزبكستان، حيث يوجد أيضا الكثير من الحجر الكلسي، بالإضافة إلى ذلك، كشفت تركيا عن مشاريع مماثلة.
وأكد صاحب المبادر "احتياطيات الحجر الكلسي في روسيا لا نهاية لها. مثل هذا الورق لا يلزم تبييضه، فهو أكثر مقاومة للتلف، بما في ذلك الرطوبة. ويمكن استخدامه لجميع أنواع الطباعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو صديق للبيئة وقابل للتحلل ".
يشار إلى أنه سيتم تقديم المشروع في مسار مبادرة التكنولوجيا الوطنية (NTI) لمنتدى "أفكار قوية لوقت جديد"، الذي ستعقده وكالة المبادرات الإستراتيجية ومؤسسة Roscongress هذا الصيف في العاصمة الروسية موسكو.