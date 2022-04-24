https://arabic.sputniknews.com/20220424/زلزال-بقوة-57-يضرب-جزر-الكوريل-الروسية-1061537134.html
زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل الروسية
زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل الروسية
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الروسية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T03:55+0000
2022-04-24T03:55+0000
2022-04-24T03:55+0000
جزر الكوريل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103969/03/1039690399_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_634392783d6e99d2dd21029d589d43f5.jpg
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 19.8 كيلو متر.وأشارت إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (46.030 شمالا) وخط طول(152.787 شرقا).وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات مد عاتية (تسونامي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103969/03/1039690399_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_77bad86a4e0380647b6a8456e3b02020.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جزر الكوريل
زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل الروسية
تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الروسية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 19.8 كيلو متر
.
وأشارت إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (46.030 شمالا) وخط طول(152.787 شرقا).
وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.
كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات مد عاتية (تسونامي.