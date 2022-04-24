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https://arabic.sputniknews.com/20220424/زلزال-بقوة-57-يضرب-جزر-الكوريل-الروسية-1061537134.html
زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل الروسية
زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل الروسية
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الروسية. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T03:55+0000
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جزر الكوريل
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 19.8 كيلو متر.وأشارت إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (46.030 شمالا) وخط طول(152.787 شرقا).وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات مد عاتية (تسونامي.
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جزر الكوريل

زلزال بقوة 5.7 يضرب جزر الكوريل الروسية

03:55 GMT 24.04.2022
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جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© Sputnik . Aleksander Polyakov
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ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جزر الكوريل الروسية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 19.8 كيلو متر.
وأشارت إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (46.030 شمالا) وخط طول(152.787 شرقا).
وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار.
كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات مد عاتية (تسونامي.
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