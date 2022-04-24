https://arabic.sputniknews.com/20220424/قبل-عيد-الفطر-بأيام-الداخلية-المصرية-تضبط-شحنة-مخدرات-بـ44-مليون-جنيه-1061565547.html
قبل عيد الفطر بأيام... الداخلية المصرية تضبط شحنة مخدرات بـ44 مليون جنيه
قبل عيد الفطر بأيام... الداخلية المصرية تضبط شحنة مخدرات بـ44 مليون جنيه
أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد ضبط تشكيل عصابي وصفته بـ"الخطير"، وعثرت بحوزتهم على شحنة مخدرات تصب قيمتها المالية 44 مليون جنيه تقريباً. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T19:28+0000
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وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، من كشف نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة والمكون من 7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية.ولفتت إلى أن المضبوطين تخصصوا فى نقل كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيداً لتسليمها لعملائهم، حسب موقع "صدى البلد".وقال إنه "عُثر بحوزتهم على 3 طن لمخدر البانغو و500 كيلوغرام لمخدر الحشيش و200 كيلوغرام لمخدر الهيدرو و10 كيلوغرام لمخدر الأفيون، مخبئين داخل مخازن سرية في عدد من السيارات".وأضاف البيان أنه تم ضبط مبلغ مالي و10 هواتف محمولة، مشيرا إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ44 مليون جنيه تقريباً، وأكد البيان أنه بمواجهة المتهمين بالمضبوطات فقد أيدوا ما جاء بالتحريات، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر لإحالته مع المتهمين للنيابة العامة المختصة للتحقيق والتحفظ على السيارات وجوهر المخدرات.
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قبل عيد الفطر بأيام... الداخلية المصرية تضبط شحنة مخدرات بـ44 مليون جنيه
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد ضبط تشكيل عصابي وصفته بـ"الخطير"، وعثرت بحوزتهم على شحنة مخدرات تصب قيمتها المالية 44 مليون جنيه تقريباً.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، من كشف نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة والمكون من 7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية.
ولفتت إلى أن المضبوطين تخصصوا فى نقل كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن قيامهم بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيداً لتسليمها لعملائهم، حسب موقع "صدى البلد
".
وأشار البيان إلى أنه "عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (السويس – جنوب سيناء – الدقهلية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم".
وقال إنه "عُثر بحوزتهم على 3 طن لمخدر البانغو و500 كيلوغرام لمخدر الحشيش و200 كيلوغرام لمخدر الهيدرو و10 كيلوغرام لمخدر الأفيون، مخبئين داخل مخازن سرية في عدد من السيارات".
وأضاف البيان أنه تم ضبط مبلغ مالي و10 هواتف محمولة، مشيرا إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ44 مليون جنيه تقريباً، وأكد البيان أنه بمواجهة المتهمين بالمضبوطات فقد أيدوا ما جاء بالتحريات، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر لإحالته مع المتهمين للنيابة العامة المختصة للتحقيق والتحفظ على السيارات وجوهر المخدرات.