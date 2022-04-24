https://arabic.sputniknews.com/20220424/ليبيا-عضو-بالأعلى-للدولة-يكشف-هدف-عودة-عبد-الحكيم-بلحاج-لطرابلس-1061562267.html
ليبيا… عضو بالأعلى للدولة يكشف هدف عودة عبد الحكيم بلحاج لطرابلس
ليبيا… عضو بالأعلى للدولة يكشف هدف عودة عبد الحكيم بلحاج لطرابلس
كشف عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة سبب عودة عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة إلى طرابلس. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T17:06+0000
2022-04-24T17:06+0000
2022-04-24T17:06+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وقال بن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عودة عبد الحكيم بلحاج بحسب المعلومات المتوفرة ترتبط بسعيه للبحث عن آلية لرفع اسمه من قوائم المطلوبين من قبل النائب العام في قضايا إرهاب، لافتا إلى أن بلحاج لن يزج بنفسه في الصراع الدائر بين باشاغا والدبيبة، حيث أنه جاء لهدف محدد.وبشأن إمكانية رفع اسمه من قوائم المطلوبين من قبل النائب العام، أوضح بن شرادة أن جل المطلوبين في قضايا مشابهة يقيمون في طرابلس دون ملاحقة أحدهم، ما يعني أن بلحاج بإمكانه البحث عن ذلك أو البقاء في العاصمة دون أي إشكالية.وأكد مصدر ليبي أن بلحاج من المحتمل أن يمثل أمام النائب العام من أجل التحقيق معه، حيث أنه ينكر صلته بالأحداث التي وضع اسمه على أساسها على قوائم المطلوبين والتي تعود للعام 2019.وفي يناير/ كانون الثاني، أمر النائب العام الليبي، بضبط وإحضار رئيس حزب "الوطن"، عبد الحكيم بلحاج، لصلته بالهجوم على الحقول والموانئ النفطية، وقاعدة تمنهنت الجوية في سبها جنوب البلاد.وجاء اسم بلحاج ضمن كتاب النائب العام الموجه إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز المباحث العامة، بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني الجاري، الموجه إلى رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز المباحث العامة، حيث تضمن الكتاب أسماء 5 قيادات حينها، من بينهم آمر حرس المنشآت النفطية في شرق ليبيا سابقا، إبراهيم الجضران.ويعد بلحاج من مؤسسي الجماعة الليبية المقاتلة التي تتبع تنظيم القاعدة "المحظورة في روسيا"، وشارك في الأحداث التي شهدتها ليبيا بعد العام 2011، ضد الرئيس الراحل معمر القذافي.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/عبد-الحكيم-بلحاج-رجل-القاعدة-البارز-يثير-الجدل-بعودته-إلى-ليبيا-بعد-سنوات-من-الغياب-1061560422.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
ليبيا… عضو بالأعلى للدولة يكشف هدف عودة عبد الحكيم بلحاج لطرابلس
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كشف عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة سبب عودة عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة إلى طرابلس.
وقال بن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن عودة عبد الحكيم بلحاج بحسب المعلومات المتوفرة ترتبط بسعيه للبحث عن آلية لرفع اسمه من قوائم المطلوبين من قبل النائب العام في قضايا إرهاب، لافتا إلى أن بلحاج لن يزج بنفسه في الصراع الدائر بين باشاغا والدبيبة، حيث أنه جاء لهدف محدد.
وبشأن إمكانية رفع اسمه من قوائم المطلوبين من قبل النائب العام، أوضح بن شرادة أن جل المطلوبين في قضايا مشابهة يقيمون في طرابلس دون ملاحقة أحدهم، ما يعني أن بلحاج بإمكانه البحث عن ذلك أو البقاء في العاصمة دون أي إشكالية.
وأكد مصدر ليبي أن بلحاج من المحتمل أن يمثل أمام النائب العام من أجل التحقيق معه، حيث أنه ينكر صلته بالأحداث التي وضع اسمه على أساسها على قوائم المطلوبين والتي تعود للعام 2019.
وفي يناير/ كانون الثاني، أمر النائب العام الليبي، بضبط وإحضار رئيس حزب "الوطن"، عبد الحكيم بلحاج، لصلته بالهجوم على الحقول والموانئ النفطية، وقاعدة تمنهنت الجوية في سبها جنوب البلاد.
وجاء اسم بلحاج ضمن كتاب النائب العام الموجه إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس جهاز المباحث العامة، بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني الجاري، الموجه إلى رئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز المباحث العامة، حيث تضمن الكتاب أسماء 5 قيادات حينها، من بينهم آمر حرس المنشآت النفطية في شرق ليبيا سابقا، إبراهيم الجضران.
ويعد بلحاج من مؤسسي الجماعة الليبية المقاتلة التي تتبع تنظيم القاعدة "المحظورة في روسيا"، وشارك في الأحداث التي شهدتها ليبيا بعد العام 2011، ضد الرئيس الراحل معمر القذافي.