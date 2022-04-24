https://arabic.sputniknews.com/20220424/ماكرون-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-1061564432.html
ماكرون يتصدر الانتخابات الرئاسية الفرنسية
ماكرون يتصدر الانتخابات الرئاسية الفرنسية
يتصدر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 57.6% من الأصوات، فيما حصلت زعيمة حزب التجمع الوطني... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T18:12+0000
2022-04-24T18:12+0000
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العالم
ماكرون يتصدر الانتخابات الرئاسية الفرنسية
18:12 GMT 24.04.2022 (تم التحديث: 18:15 GMT 24.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
يتصدر الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 57.6% من الأصوات، فيما حصلت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان على 42.4%.