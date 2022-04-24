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https://arabic.sputniknews.com/20220424/مقتل-مسؤول-بطالبان-وحارسه-وإصابة-8-إثر-انفجار-استهدف-مركبته-في-أفغانستان-1061547846.html
مقتل مسؤول بطالبان وحارسه وإصابة 8 إثر انفجار استهدف مركبته في أفغانستان
مقتل مسؤول بطالبان وحارسه وإصابة 8 إثر انفجار استهدف مركبته في أفغانستان
قُتل مدير المناجم بمنطقة "بدخشان" وحارسه وأصيب ثمانية آخرون من حركة طالبان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة "فيض أباد" شمالي أفغانستان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:34+0000
2022-04-24T11:34+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. قال مصدر لسبوتنيك، اليوم الأحد، إن "عبوة ناسفة انفجرت استهدفت مركبة مدير المناجم عن منطقة بدخشان، ويدعى عبد الفتاح وهو أحد المسؤولين بحركة طالبان ما أسفر عن مقتله وحارس أمني فضلا عن إصابة ثمانية آخرين من الحركة".وفي الـ12 من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، إصابة اثنين من عناصر حركة طالبان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم بإحدى مناطق العاصمة كابول.وجاء في بيان الداخلية الأفغانية "انفجار استهدف عربة عسكرية تابعة لحركة طالبان بمنطقة باناي بالحي التاسع بمدينة كابول، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي]".هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.وتشهد أفغانستان، بعد تولي حركة طالبان الحكم في البلاد، في آب/أغسطس 2021، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.بالمقابل، دشنت طالبان عقب توليها السلطة في أفغانستان حملة لملاحقة عناصر داعش، كما تعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/الرئيس-الإيراني-ما-يحدث-في-فلسطين-وأفغانستان-هو-من-صنع-الغرب-1061520333.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

مقتل مسؤول بطالبان وحارسه وإصابة 8 إثر انفجار استهدف مركبته في أفغانستان

11:34 GMT 24.04.2022
© REUTERS / Parwizانفجار قرب مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، 24 يناير/ كانون الثاني 2018
انفجار قرب مكتب منظمة إنقاذ الطفولة في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، 24 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
© REUTERS / Parwiz
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قُتل مدير المناجم بمنطقة "بدخشان" وحارسه وأصيب ثمانية آخرون من حركة طالبان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة "فيض أباد" شمالي أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. قال مصدر لسبوتنيك، اليوم الأحد، إن "عبوة ناسفة انفجرت استهدفت مركبة مدير المناجم عن منطقة بدخشان، ويدعى عبد الفتاح وهو أحد المسؤولين بحركة طالبان ما أسفر عن مقتله وحارس أمني فضلا عن إصابة ثمانية آخرين من الحركة".
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
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أمس, 12:14 GMT
وفي الـ12 من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، إصابة اثنين من عناصر حركة طالبان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم بإحدى مناطق العاصمة كابول.

وجاء في بيان الداخلية الأفغانية "انفجار استهدف عربة عسكرية تابعة لحركة طالبان بمنطقة باناي بالحي التاسع بمدينة كابول، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي]".

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.

وتشهد أفغانستان، بعد تولي حركة طالبان الحكم في البلاد، في آب/أغسطس 2021، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.

بالمقابل، دشنت طالبان عقب توليها السلطة في أفغانستان حملة لملاحقة عناصر داعش، كما تعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.
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