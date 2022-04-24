https://arabic.sputniknews.com/20220424/مقتل-مسؤول-بطالبان-وحارسه-وإصابة-8-إثر-انفجار-استهدف-مركبته-في-أفغانستان-1061547846.html

مقتل مسؤول بطالبان وحارسه وإصابة 8 إثر انفجار استهدف مركبته في أفغانستان

مقتل مسؤول بطالبان وحارسه وإصابة 8 إثر انفجار استهدف مركبته في أفغانستان

قُتل مدير المناجم بمنطقة "بدخشان" وحارسه وأصيب ثمانية آخرون من حركة طالبان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة "فيض أباد" شمالي أفغانستان. 24.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-24T11:34+0000

2022-04-24T11:34+0000

2022-04-24T11:34+0000

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

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كابول - سبوتنيك. قال مصدر لسبوتنيك، اليوم الأحد، إن "عبوة ناسفة انفجرت استهدفت مركبة مدير المناجم عن منطقة بدخشان، ويدعى عبد الفتاح وهو أحد المسؤولين بحركة طالبان ما أسفر عن مقتله وحارس أمني فضلا عن إصابة ثمانية آخرين من الحركة".وفي الـ12 من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، إصابة اثنين من عناصر حركة طالبان إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم بإحدى مناطق العاصمة كابول.وجاء في بيان الداخلية الأفغانية "انفجار استهدف عربة عسكرية تابعة لحركة طالبان بمنطقة باناي بالحي التاسع بمدينة كابول، أسفر عن إصابة عنصرين من قوات طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي]".هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] شن هجمات في الآونة الأخيرة ضد عناصر حركة طالبان، أسفرت عن سقوط ضحايا.وتشهد أفغانستان، بعد تولي حركة طالبان الحكم في البلاد، في آب/أغسطس 2021، هجمات إرهابية متكررة، يتبنى معظمها تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي.بالمقابل، دشنت طالبان عقب توليها السلطة في أفغانستان حملة لملاحقة عناصر داعش، كما تعهدت بمحاربة "داعش" ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

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