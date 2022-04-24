https://arabic.sputniknews.com/20220424/مهندسون-عسكريون-روس-يزيلون-الألغام-أمام-أحد-المنازل-في-منطقة-خيرسون-فيديو-1061551830.html
مهندسون عسكريون روس يزيلون الألغام أمام أحد المنازل في منطقة خيرسون.. فيديو
مهندسون عسكريون روس يزيلون الألغام أمام أحد المنازل في منطقة خيرسون.. فيديو
قام أفراد من الوحدة الهندسية لأسطول البحر الأسود الروسي (BSF) بإزالة الألغام في إحدى قرى منطقة خيرسون. 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T12:46+0000
2022-04-24T12:46+0000
2022-04-24T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
تفكيك الألغام
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان "كل يوم، يذهب المهندسون العسكريون الروس، بناءً على طلب السكان المحليين، لإزالة الألغام من هذه الاكتشافات. لتحييد الأجسام والذخيرة المتفجرة، يستخدم خبراء المتفجرات بدلة إزالة الألغام ذات الأسلحة المشتركة (OVR-2)".نتيجة القصف من قبل القوميين الأوكرانيين، سقط عشرات القذائف من مختلف الأغراض والعيار على منازل خاصة ومناطق مدنية وكثير منها لم ينفجر.في حديقة أحد المنازل في منطقة خيرسون، عثر خبراء المتفجرات الروس على ذخيرة طائرة.وأضاف "تم التأكيد على أنه كان على الجيش الروسي التصرف بحذر مزدوج، حيث كان من المستحيل إبطال مفعول المادة المتفجرة على الفور، كانت موجودة بجوار المنزل في القرية. لذلك قام خبراء المتفجرات بإزالة القذيفة بعناية من الأرض، ثم قاموا بنقلها ثم تدميرها بالتفجير في مكان آمن".قالت إحدى النساء من السكان المحليين، تدعى ناتاليا بافلوفنا: "كنا نعيش في توتر طوال الوقت. كنا خائفين من أنها (لغم) قد ينفجر، كانت مرمية بجانب المنزل. لذا أود أن أقول شكرا جزيلا للرجال، الذين أتوا وأخذوها. شكرا للرب".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تفكيك الألغام, أخبار أوكرانيا
مهندسون عسكريون روس يزيلون الألغام أمام أحد المنازل في منطقة خيرسون.. فيديو
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قام أفراد من الوحدة الهندسية لأسطول البحر الأسود الروسي (BSF) بإزالة الألغام في إحدى قرى منطقة خيرسون.
وقالت الدفاع الروسية في بيان "كل يوم، يذهب المهندسون العسكريون الروس، بناءً على طلب السكان المحليين، لإزالة الألغام من هذه الاكتشافات. لتحييد الأجسام والذخيرة المتفجرة، يستخدم خبراء المتفجرات بدلة إزالة الألغام ذات الأسلحة المشتركة (OVR-2)".
نتيجة القصف من قبل القوميين الأوكرانيين، سقط عشرات القذائف من مختلف الأغراض والعيار على منازل خاصة ومناطق مدنية وكثير منها لم ينفجر.
في حديقة أحد المنازل في منطقة خيرسون، عثر خبراء المتفجرات الروس على ذخيرة طائرة.
وقال جندي من وحدة الهندسية لأسطول البحر الأسود: "اتصل بنا السكان المحليون لفحص المواد المتفجرة في المنطقة الخاصة المجاورة. وصلنا إلى مكان الحادث وعثرنا على صاروخ موجه للطائرات. تم اتخاذ إجراءات لإزالته من الأرض ووضعه في حاوية خاصة ونقله من أجل تفجيره."
وأضاف "تم التأكيد على أنه كان على الجيش الروسي التصرف بحذر مزدوج، حيث كان من المستحيل إبطال مفعول المادة المتفجرة على الفور، كانت موجودة بجوار المنزل في القرية. لذلك قام خبراء المتفجرات بإزالة القذيفة بعناية من الأرض، ثم قاموا بنقلها ثم تدميرها بالتفجير في مكان آمن".
قالت إحدى النساء من السكان المحليين، تدعى ناتاليا بافلوفنا: "كنا نعيش في توتر طوال الوقت. كنا خائفين من أنها (لغم) قد ينفجر، كانت مرمية بجانب المنزل. لذا أود أن أقول شكرا جزيلا للرجال، الذين أتوا وأخذوها. شكرا للرب".