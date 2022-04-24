https://arabic.sputniknews.com/20220424/هل-تدفع-التوترات-الدولية-إيران-والسعودية-نحو-تفاهمات-مشتركة-1061549098.html
هل تدفع التوترات الدولية إيران والسعودية نحو تفاهمات مشتركة؟
هل تدفع التوترات الدولية إيران والسعودية نحو تفاهمات مشتركة؟
استأنفت إيران والسعودية جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لأشهر، حيث عقد لقاء هذا الأسبوع بين ممثلين للخصمين الإقليميين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T11:52+0000
2022-04-24T11:52+0000
2022-04-24T11:52+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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هل تدفع التوترات الدولية إيران والسعودية نحو تفاهمات مشتركة
هل تدفع التوترات الدولية إيران والسعودية نحو تفاهمات مشتركة
وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بأن اللقاء جرى في "جو إيجابي"، ما يدفع إلى "تفاؤل باستئناف العلاقات الثنائية"، وتوقعت عقد "اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب".وعن إمكانية حدوث تقارب سعودي-إيراني، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
هل تدفع التوترات الدولية إيران والسعودية نحو تفاهمات مشتركة؟
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استأنفت إيران والسعودية جلسات الحوار بينهما في بغداد بعد توقف لأشهر، حيث عقد لقاء هذا الأسبوع بين ممثلين للخصمين الإقليميين ضمن الجهود الهادفة لتحسين العلاقات المقطوعة بينهما.
وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية بأن اللقاء جرى في "جو إيجابي"، ما يدفع إلى "تفاؤل باستئناف العلاقات الثنائية"، وتوقعت عقد "اجتماع مشترك بين وزيري خارجية البلدين في المستقبل القريب".
وعن إمكانية حدوث تقارب سعودي-إيراني، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:
"المشكلة بين إيران والسعودية هي بنيوية وليس خلاف في موضوع معين يمكن الاتفاق عليه، فهناك توجهات ورؤى مختلفة بين البلدين، لذا أمر مستبعد أن تلتقي السعودية وإيران الآن، لكن قد يتفقان على تهدئة الأمور بينهما وبموضوعات غير جوهرية، حيث أن إيران ترى أن الولايات المتحدة تحاول إقصاءها عن المنطقة بواسطة قوة وثقل السعودية، وهو موضوع تراه إيران أنه سوف يقوم بإنهاء مشروعها القائم منذ العام 1979، والسعودية ترى بخروج إيران من المنطقة نهاية للمشاكل معها، فهم يرون أن الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق بمثابة أجنحة إيرانية تحاصر المملكة، لذلك فإن عدم الثقة بين الطرفين تجعل الأمور تدور في حلقة مفرغة".
وأضاف المجر: "ستكون هناك معطيات جيوسياسية كبيرة نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ ستتعز ثقة الدول أكثر بروسيا إذا ما خرجت منتصرة، لذلك نجد الكثير من الدول الآن في موقف المترقب، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه العملية، كي يتم التعامل معها وفقا لمصالح تلك الدول، وهذا المتغير الجيوسياسي سيحصل من قبل المتذمرين من سياسة الولايات المتحدة، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، واليوم تسعى بغداد إلى إحداث أي نوع من التوافق بين طهران والرياض، كونه سينعكس إيجاباً على الوضع في العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق