https://arabic.sputniknews.com/20220424/وسائل-إعلام-العقوبات-ضد-روسيا-أصبحت-مشكلة-للموانئ-الفرنسية-1061538358.html
وسائل إعلام: العقوبات ضد روسيا أصبحت مشكلة للموانئ الفرنسية
وسائل إعلام: العقوبات ضد روسيا أصبحت مشكلة للموانئ الفرنسية
أفادت قناة فرانس 2 التلفزيونية أن سفن الشحن التابعة لروس خاضعين للعقوبات تم حظرها في الموانئ الفرنسية منذ ما يقرب من شهرين، بينما يتعين على السلطات المحلية... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-24T06:46+0000
2022-04-24T06:46+0000
2022-04-24T06:46+0000
أخبار فرنسا
العالم
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تقول القناة إن سفن الشحن الروسية التي تحمل سيارات أو مواد كيميائية عالقة في الجمارك الفرنسية حيث يخضع أصحابها لعقوبات. على سبيل المثال، في مدينة سان مالو الساحلية في بريتاني، توجد إحدى هذه السفن، يبلغ طولها 141 مترًا، والتي لا تكاد تلائم الرصيف، ولهذا السبب يجب نقلها باستمرار لإفساح المجال للسفن الأخرى.وفقًا لنائب رئيس المجلس الإقليمي لبريتاني، ستيفان بيرين، كلما طال وقت التعطل، زادت هذه التحركات. وأعرب عن أسفه "حتى لو بدا الأمر وكأنها مجرد تحركات صغيرة في الميناء، فإنها تكلف الكثير من المال في كل مرة".كما أشارت فرانس 2، في الوقت الحالي، تم بالفعل إنفاق حوالي 50 ألف يورو على إحدى السفن، بينما استحوذت بريتاني على معظمها، مما تطلب مساعدة من الدولة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
وسائل إعلام: العقوبات ضد روسيا أصبحت مشكلة للموانئ الفرنسية
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أفادت قناة فرانس 2 التلفزيونية أن سفن الشحن التابعة لروس خاضعين للعقوبات تم حظرها في الموانئ الفرنسية منذ ما يقرب من شهرين، بينما يتعين على السلطات المحلية التعامل مع تحركاتها داخل الموانئ على نفقتها الخاصة.
تقول القناة إن سفن الشحن الروسية التي تحمل سيارات أو مواد كيميائية عالقة في الجمارك الفرنسية حيث يخضع أصحابها لعقوبات. على سبيل المثال، في مدينة سان مالو الساحلية في بريتاني، توجد إحدى هذه السفن، يبلغ طولها 141 مترًا، والتي لا تكاد تلائم الرصيف، ولهذا السبب يجب نقلها باستمرار لإفساح المجال للسفن الأخرى.
وفقًا لنائب رئيس المجلس الإقليمي لبريتاني، ستيفان بيرين، كلما طال وقت التعطل، زادت هذه التحركات. وأعرب عن أسفه "حتى لو بدا الأمر وكأنها مجرد تحركات صغيرة في الميناء، فإنها تكلف الكثير من المال في كل مرة".
كما أشارت فرانس 2، في الوقت الحالي، تم بالفعل إنفاق حوالي 50 ألف يورو على إحدى السفن
، بينما استحوذت بريتاني على معظمها، مما تطلب مساعدة من الدولة.