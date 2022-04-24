https://arabic.sputniknews.com/20220424/وكالة-كوريا-الشمالية-تقيم-عرضا-عسكريا-ضخما-مساء-اليوم-لاستعراض-أحدث-أسلحتها-الاستراتيجية-1061541255.html
وكالة: كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا ضخما مساء اليوم لاستعراض أحدث أسلحتها الاستراتيجية
وكالة: كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا ضخما مساء اليوم لاستعراض أحدث أسلحتها الاستراتيجية
قالت مصادر حكومية: "إن كوريا الجنوبية رصدت مؤشرات على أن جارتها الشمالية تستعد لاستضافة عرض عسكري ضخم في منتصف ليل اليوم الأحد، لإظهار أحدث أسلحتها... 24.04.2022, سبوتنيك عربي
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ومن المرجح أن تحشد بيونغ يانغ حوالي 20 ألف جندي من أجل العرض العسكري، الذي سيقام في ساحة كيم إيل سونغ، للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وخلال العرض العسكري، سيتم استعراض أكثر من 250 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك صاروخ "هواسونغ-8"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وصاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات، بالإضافة إلى صاروخ باليستي يُطلق من الغواصات، وفقا للمصادر.وذكرت "يونهاب" نقلا عن المصادر أنه من الممكن أن يلقي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خطابا أثناء العرض العسكري، لإرسال رسالة إلى كل من شعبه والعالم الخارجي.كما أنه من المرجح أن تبث بيونغ يانغ لقطات مسجلة من العرض على التلفزيون الرسمي للدولة، غدا الاثنين.ويأتي العرض العسكري قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يتخذ يون موقفا متشددا بشأن كوريا الشمالية.ونظمت كوريا الشمالية 9 عروض عسكرية حتى الآن منذ وصول زعيمها، كيم جونغ أون، إلى السلطة في عام 2012، بعد وفاة والده كيم جونغ إيل، لكن لم يتم تنظيم أي منها للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.وعادة ما تقيم كوريا الشمالية مثل هذا العرض في الذكرى السنوية لميلاد المؤسس الوطني، كيم إيل سونغ، في 15 نيسان/ أبريل، وفي الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي ذكرى تأسيس الدولة في 9 سبتمبر/ أيلول.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/زعيم-كوريا-الشمالية-ونظيره-الجنوبي-المنتهية-ولايته-مون-جاي-إن-يتبادلان-رسائل-ودية-1061500850.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم
وكالة: كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا ضخما مساء اليوم لاستعراض أحدث أسلحتها الاستراتيجية
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قالت مصادر حكومية: "إن كوريا الجنوبية رصدت مؤشرات على أن جارتها الشمالية تستعد لاستضافة عرض عسكري ضخم في منتصف ليل اليوم الأحد، لإظهار أحدث أسلحتها الاستراتيجية".
ومن المرجح أن تحشد بيونغ يانغ حوالي 20 ألف جندي من أجل العرض العسكري، الذي سيقام في ساحة كيم إيل سونغ، للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي لكوريا الشمالية، وفقا لوكالة "يونهاب"
الكورية.
وخلال العرض العسكري، سيتم استعراض أكثر من 250 قطعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك صاروخ "هواسونغ-8"، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، وصاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات، بالإضافة إلى صاروخ باليستي يُطلق من الغواصات، وفقا للمصادر.
وذكرت "يونهاب" نقلا عن المصادر أنه من الممكن أن يلقي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، خطابا أثناء العرض العسكري، لإرسال رسالة إلى كل من شعبه والعالم الخارجي.
كما أنه من المرجح أن تبث بيونغ يانغ لقطات مسجلة من العرض على التلفزيون الرسمي للدولة، غدا الاثنين.
ويأتي العرض العسكري قبل تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب، يون سوك يول، الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يتخذ يون موقفا متشددا بشأن كوريا الشمالية.
ونظمت كوريا الشمالية 9 عروض عسكرية حتى الآن منذ وصول زعيمها، كيم جونغ أون، إلى السلطة في عام 2012، بعد وفاة والده كيم جونغ إيل، لكن لم يتم تنظيم أي منها للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
وعادة ما تقيم كوريا الشمالية مثل هذا العرض في الذكرى السنوية لميلاد المؤسس الوطني، كيم إيل سونغ، في 15 نيسان/ أبريل، وفي الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي ذكرى تأسيس الدولة في 9 سبتمبر/ أيلول.