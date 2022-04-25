https://arabic.sputniknews.com/20220425/إلى-أين-تتجه-فرنسا-بعد-إعادة-انتخاب-ماكرون-1061581379.html

إلى أين تتجه فرنسا بعد إعادة انتخاب ماكرون

إلى أين تتجه فرنسا بعد إعادة انتخاب ماكرون

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإعادة انتخابه لمنصب الرئيس، متمنيا له التوفيق في خدمة بلاده. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T12:35+0000

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إلى أين تتجه فرنسا بعد إعادة انتخاب ماكرون إلى أين تتجه فرنسا بعد إعادة انتخاب ماكرون

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، ليل الأحد، فوز ماكرون بولاية جديدة، بنحو 59 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصلت ممثلة أقصى اليمين زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، على نحو 41 من أصوات الناخبين.وفي كلمة أمام أنصاره، أقر ماكرون بأن جزءا من الناخبين صوتوا لصالحة من أجل قطع الطريق أمام اليمين المتطرف، وهو ما يحمله مسؤوليةً كبيرة، فيما تعهدت لوبان بمواصلة الكفاح السياسي ضد ماكرون.في الأثناء رحب العديد من القادة الأوروبيين بفوز ماكرون، معتبرين ذلك دليلا على تمسك الناخبين الفرنسيين بالمشروع الأوروبي.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات ناصر زهير، إن "فرنسا تتجه إلى تغيير في سياساتها، وهو ما أعلنه ماكرون في خطاب الفوز"، مشيرا إلى أن "التوجهات والسياسيات الفرنسية ستسير نحو الاستقلالية الأمنية الأوروبية التي طالما نادى بها ماكرون، والتي ستكون أكثر جرأة وقوة خلال الولاية الثانية".وأكد الباحث أن:وأكد المحل السياسي إسماعيل خلف الله أن:واعتبر المحلل أن:وأوضح طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن "ماكرون ستكون له خلال ولايته الثانية مقاربة مرتبطة بالتطورات العسكرية في المنطقة وبمستقبل الاتحاد الأوروبي، وستركز على الدور الفرنسي في الإقليم وهو أمر مرتبط بالعلاقات الفرنسية الألمانية حيث سيقود البلدان الاتحاد الأوروبي، كما سيهتم بتنفيذ المقترحات الخاصة بأنشاء الجيش الأوروبي، بعد ان ثبت ان الناتو يواجه مشكلات حقيقية في الاستمرارية والمهام".وأكد أستاذ العلوم السياسية أن "بايدن كرر دعوة ترامب لأوروبا بأن تدفع تكاليف الدفاع عن أمنها في إطار الناتو، وطالب بتعديل مهام وصلاحيات الناتو، وسيقع على ماكرون خلال ولايته المقبلة تحديد مهام الحلف وأولوياته وشراكاته، ووضع فرنسا في نطاقها الإقليمي"، مشيرا إلى أن "باريس تريد أن أخذ مساحة أكبر، وستزيد هذه المساحة في وجود بايدن، ومع تحرر ماكرون من القيود المفروضة عليه في نطاقاته الأوروبية، وستركز أولويات الرئيس الفرنسي على الإقليم والتهديدات التي تواجه أوروبا، وقد تشهد هذه الفترة تجاذبات بين باريس وواشنطن".بإمكانكم متابعة المزيد في الرابط الصوتي...إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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