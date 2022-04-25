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https://arabic.sputniknews.com/20220425/إيران-والسعودية-تقدم-في-المباحثات-قد-يتوج-بلقاء-بين-وزيري-الخارجية-1061579979.html
إيران والسعودية... تقدم في المباحثات قد يتوج بلقاء بين وزيري الخارجية
إيران والسعودية... تقدم في المباحثات قد يتوج بلقاء بين وزيري الخارجية
تناقش الحلقة التطورات على خط الحوار السعودي الإيراني الذي يجري في بغداد بجهود عراقية وعمانية. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T11:58+0000
2022-04-25T11:58+0000
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إيران والسعودية.. تقدم في المباحثات قد يتوج بلقاء بين وزيري الخارجية
إيران والسعودية.. تقدم في المباحثات قد يتوج بلقاء بين وزيري الخارجية
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، وصف جولة المفاوضات الأخيرة بين السعودية وإيران بأنها كانت ناجحة.ويقف البلدان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، على رأسها الحرب في اليمن، والعلاقات مقطوعة بينهما منذ العام 2016، بعد مهاجمة السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد من قبل محتجين إيرانيين، على إثر إعدام الرياض رجل الدين السعودي البارز نمر باقر النمر.الخبير في الشؤون الإيرانية، مصدق بور، أوضح في حديث لـ "بانوراما" أنوتوقع بور بأن تكون الخطوة التالية من الحوار هي التمهيد لعقد لقاء رسمي بين وزيري خارجية البلدين، يؤدي بدوره لإعادة تطبيع العلاقات بين طهران والرياض.التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио

إيران والسعودية... تقدم في المباحثات قد يتوج بلقاء بين وزيري الخارجية

11:58 GMT 25.04.2022
إيران والسعودية.. تقدم في المباحثات قد يتوج بلقاء بين وزيري الخارجية
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة التطورات على خط الحوار السعودي الإيراني الذي يجري في بغداد بجهود عراقية وعمانية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، وصف جولة المفاوضات الأخيرة بين السعودية وإيران بأنها كانت ناجحة.
ويقف البلدان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الإقليمية، على رأسها الحرب في اليمن، والعلاقات مقطوعة بينهما منذ العام 2016، بعد مهاجمة السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد من قبل محتجين إيرانيين، على إثر إعدام الرياض رجل الدين السعودي البارز نمر باقر النمر.
الخبير في الشؤون الإيرانية، مصدق بور، أوضح في حديث لـ "بانوراما" أن

"احتمال نجاح الحوار الحالي بين البلدين أكبر مما كان عليه الحال في السابق، نتيجة الظروف الدولية والإقليمية الحالية، التي دفعت البلدين إلى إيجاد قواسم مشتركة، وحلحلة الخلافات بينهما".

وتوقع بور بأن تكون الخطوة التالية من الحوار هي التمهيد لعقد لقاء رسمي بين وزيري خارجية البلدين، يؤدي بدوره لإعادة تطبيع العلاقات بين طهران والرياض.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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