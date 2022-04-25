https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأوقاف-المصرية-تعلن-موعد-السماح-بصلاة-التهجد-في-المساجد-1061608143.html

الأوقاف المصرية تعلن موعد السماح بصلاة التهجد في المساجد

الأوقاف المصرية تعلن موعد السماح بصلاة التهجد في المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنه سيتم فتح أبواب المساجد لصلاة التهجد اعتبارا من ليلة الـ 27 من رمضان حتى نهاية الشهر. 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T17:12+0000

2022-04-25T17:12+0000

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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن قرار فتح المساجد يشمل المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.ونص القرار على أن المساجد التي تقام بها صلاة التهجد لابد أن يكون بها إمام تابع لوزارة الأوقاف، بينما لن يتم السماح للمصلين بالاعتكاف داخل المساجد بناء على توصيات لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.وأكدت وزارة الأوقاف حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين خلال شهر رمضان في إطار الضوابط الخاصة بمكافحة الأوبئة.ولفتت الوزارة إلى أنها تتمنى أن يكون تكون نهاية تلك الإجراءات هو شهر رمضان الحالي وأن يأتي الشهر القادم وقد تم رفع جميع الإجراءات الاحترازية بصورة تمكن المصلين من أداء الصلاة دون قيود.وشمل قرار وزارة الأوقاف التنبيه على جميع المديريات والإدارات التابعة لها بـ "عمل اللازم في هذا الشأن" وتكليف الأئمة ليقومون بصلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

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