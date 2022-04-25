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الأوقاف المصرية تعلن موعد السماح بصلاة التهجد في المساجد
الأوقاف المصرية تعلن موعد السماح بصلاة التهجد في المساجد
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنه سيتم فتح أبواب المساجد لصلاة التهجد اعتبارا من ليلة الـ 27 من رمضان حتى نهاية الشهر. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T17:12+0000
2022-04-25T17:22+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن قرار فتح المساجد يشمل المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.ونص القرار على أن المساجد التي تقام بها صلاة التهجد لابد أن يكون بها إمام تابع لوزارة الأوقاف، بينما لن يتم السماح للمصلين بالاعتكاف داخل المساجد بناء على توصيات لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.وأكدت وزارة الأوقاف حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين خلال شهر رمضان في إطار الضوابط الخاصة بمكافحة الأوبئة.ولفتت الوزارة إلى أنها تتمنى أن يكون تكون نهاية تلك الإجراءات هو شهر رمضان الحالي وأن يأتي الشهر القادم وقد تم رفع جميع الإجراءات الاحترازية بصورة تمكن المصلين من أداء الصلاة دون قيود.وشمل قرار وزارة الأوقاف التنبيه على جميع المديريات والإدارات التابعة لها بـ "عمل اللازم في هذا الشأن" وتكليف الأئمة ليقومون بصلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.
https://arabic.sputniknews.com/20210330/الحكومة-المصرية-تكشف-مصير-موائد-الإفطار-في-رمضان-1048521511.html
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الأوقاف المصرية تعلن موعد السماح بصلاة التهجد في المساجد

17:12 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 17:22 GMT 25.04.2022)
© Sputnik . I.Abdelazezمحمد الضويني وكيل الأزهر الشريف خلال مؤتمر مؤسسات الفتوى بالقاهرة
محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف خلال مؤتمر مؤسسات الفتوى بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . I.Abdelazez
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنه سيتم فتح أبواب المساجد لصلاة التهجد اعتبارا من ليلة الـ 27 من رمضان حتى نهاية الشهر.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن قرار فتح المساجد يشمل المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.
ونص القرار على أن المساجد التي تقام بها صلاة التهجد لابد أن يكون بها إمام تابع لوزارة الأوقاف، بينما لن يتم السماح للمصلين بالاعتكاف داخل المساجد بناء على توصيات لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.
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الحكومة المصرية تكشف مصير موائد الإفطار والاعتكاف في رمضان
30 مارس 2021, 18:47 GMT
وأكدت وزارة الأوقاف حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين خلال شهر رمضان في إطار الضوابط الخاصة بمكافحة الأوبئة.
ولفتت الوزارة إلى أنها تتمنى أن يكون تكون نهاية تلك الإجراءات هو شهر رمضان الحالي وأن يأتي الشهر القادم وقد تم رفع جميع الإجراءات الاحترازية بصورة تمكن المصلين من أداء الصلاة دون قيود.
جامع الأزهر الشريف في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2020
الأزهر يبشر المصريين: إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان
3 مايو 2020, 11:17 GMT
وشمل قرار وزارة الأوقاف التنبيه على جميع المديريات والإدارات التابعة لها بـ "عمل اللازم في هذا الشأن" وتكليف الأئمة ليقومون بصلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.
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