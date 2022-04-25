https://arabic.sputniknews.com/20220425/الجزائر-تبون-يأمر-بخفض-أسعار-النقل-الجوي-والبحري-1061574988.html

الجزائر... تبون يأمر بخفض أسعار النقل الجوي والبحري

الجزائر... تبون يأمر بخفض أسعار النقل الجوي والبحري

‏ أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعليمات بخفض أسعار النقل الجوي والبحري، من أجل ‏استفادة الجالية الوطنية في الخارج، وذلك قبل بدء موسم الصيف.‏ 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T09:31+0000

2022-04-25T09:31+0000

2022-04-25T09:31+0000

العالم العربي

الجزائر

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جاء ذلك خلال ترؤس تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، أمس الأحد، وفقا صحيفة "النهار" الجزائرية.وأمر الرئيس الجزائري أن تكون الأسعار الجديد على متن الشركات الوطنية "بشكل يحفّز وينشّط التوجه نحوها".كما أصدر تعليمات في الاجتماع بالبدء في الحفل الفوري والاستثنائي لكل المشاكل المتعلقة بنقل المعتمرين، وكذلك تعزيز الرحلات الدولية.وشدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص.من ناحيته، أكد وزير النقل الجزائري، عيسى بكاي، أن "فتح النقل الجوي للاستثمار الخاص هو من أولويات الوزارة، وهو ما سيدعم خطة الوجهة الجزائرية خدمة للسياحة والإنعاش الاقتصادي".ودعا في لقائه مع الرئيس المدير العام بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية، إلى دراسة إمكانية خفض الأسعار على الخطوط الداخلية، وذلك بغرض تحفيز تنقل الجزائريين جوا إلى مختلف مناطق الوطن، لاسيما إلى الجنوب الكبير.وكان وزير المال الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، طالب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القطاع الخاص في بلاده بالاستثمار في مجال النقل الجوي.ولفت عبد الرحمن إلى أن الجزائر بحاجة إلى شركات نقل جوية ومستثمرين من القطاع الخاص لكي يسهموا في عملية التصدير.

https://arabic.sputniknews.com/20211004/الجزائر-وزير-المالية-يطالب-القطاع-الخاص-بالاستثمار-في-مجال-الطيران-1050335958.html

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العالم العربي, الجزائر