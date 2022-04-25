https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الإيرانية-طهران-وبروكسل-تؤكدان-أن-تعطيل-المحادثات-النووية-لن-يخدم-أحدا-1061582757.html
الخارجية الإيرانية: طهران وبروكسل تؤكدان أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا
الخارجية الإيرانية: طهران وبروكسل تؤكدان أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا
لفتت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد الاوروبي وإيران أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:14+0000
2022-04-25T13:14+0000
2022-04-25T13:14+0000
العالم
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "إيران والاتحاد الأوروبي أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا".وأضاف أن "المحادثات مستمرة وقد توقفت على مستوى الوفود".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد خلال اتصال بنظيره السوري فيصل المقدام، في 21 نيسان /أبريل الجاري، أن الطرق الدبلوماسية تعمل بشكل جيد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، وأن طهران ليست بعيدة عن التوصل لاتفاق جيد ودائم.هذا وأعلن عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن طهران اقتربت من التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا التي تجريها بلاده مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الانتهاء من الجوانب الفنية في محادثات إحياء الاتفاق النووي، مضيفاً بأن ما تبقى حالياً هو حل القضايا السياسية فقط.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد في وقت سابق هذا الشهر، أن الردود الأمريكية عليها (الخارجية الإيرانية) عبر الوسيط الأوروبي في إطار المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبها.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الإيرانية: طهران وبروكسل تؤكدان أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا
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لفتت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد الاوروبي وإيران أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا.
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "إيران والاتحاد الأوروبي أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا".
وأضاف أن "المحادثات مستمرة وقد توقفت على مستوى الوفود".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد خلال اتصال بنظيره السوري فيصل المقدام، في 21 نيسان /أبريل الجاري، أن الطرق الدبلوماسية تعمل بشكل جيد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، وأن طهران ليست بعيدة عن التوصل لاتفاق جيد ودائم.
هذا وأعلن عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن طهران اقتربت من التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا التي تجريها بلاده مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الانتهاء من الجوانب الفنية في محادثات إحياء الاتفاق النووي، مضيفاً بأن ما تبقى حالياً هو حل القضايا السياسية فقط.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد في وقت سابق هذا الشهر، أن الردود الأمريكية عليها (الخارجية الإيرانية) عبر الوسيط الأوروبي في إطار المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبها.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.