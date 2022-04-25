عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الإيرانية-طهران-وبروكسل-تؤكدان-أن-تعطيل-المحادثات-النووية-لن-يخدم-أحدا-1061582757.html
الخارجية الإيرانية: طهران وبروكسل تؤكدان أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا
الخارجية الإيرانية: طهران وبروكسل تؤكدان أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا
لفتت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد الاوروبي وإيران أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T13:14+0000
2022-04-25T13:14+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_5eaab07f1a44970b67e7709d6aa741de.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "إيران والاتحاد الأوروبي أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا".وأضاف أن "المحادثات مستمرة وقد توقفت على مستوى الوفود".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد خلال اتصال بنظيره السوري فيصل المقدام، في 21 نيسان /أبريل الجاري، أن الطرق الدبلوماسية تعمل بشكل جيد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، وأن طهران ليست بعيدة عن التوصل لاتفاق جيد ودائم.هذا وأعلن عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن طهران اقتربت من التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا التي تجريها بلاده مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الانتهاء من الجوانب الفنية في محادثات إحياء الاتفاق النووي، مضيفاً بأن ما تبقى حالياً هو حل القضايا السياسية فقط.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد في وقت سابق هذا الشهر، أن الردود الأمريكية عليها (الخارجية الإيرانية) عبر الوسيط الأوروبي في إطار المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبها.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054530980_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1caf9a812f375d1fcd96f38860a8d120.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

الخارجية الإيرانية: طهران وبروكسل تؤكدان أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا

13:14 GMT 25.04.2022
© AFP 2022 / -المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
لفتت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إلى أن الاتحاد الاوروبي وإيران أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا.
طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "إيران والاتحاد الأوروبي أكدا أن تعطيل المحادثات النووية لن يخدم أحدا".
وأضاف أن "المحادثات مستمرة وقد توقفت على مستوى الوفود".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد خلال اتصال بنظيره السوري فيصل المقدام، في 21 نيسان /أبريل الجاري، أن الطرق الدبلوماسية تعمل بشكل جيد في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، وأن طهران ليست بعيدة عن التوصل لاتفاق جيد ودائم.
هذا وأعلن عبد اللهيان، الشهر الماضي، أن طهران اقتربت من التوصل إلى اتفاق خلال مفاوضات فيينا التي تجريها بلاده مع القوى الدولية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الانتهاء من الجوانب الفنية في محادثات إحياء الاتفاق النووي، مضيفاً بأن ما تبقى حالياً هو حل القضايا السياسية فقط.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أكد في وقت سابق هذا الشهر، أن الردود الأمريكية عليها (الخارجية الإيرانية) عبر الوسيط الأوروبي في إطار المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي لا تلبي الحد الأدنى من مطالبها.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم لـ 61 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала