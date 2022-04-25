https://arabic.sputniknews.com/20220425/الخارجية-الروسية-ترجح-مناقشة-مسألة-آزوفستال-خلال-زيارة-غوتيريش-إلى-موسكو-1061578179.html

الخارجية الروسية ترجح مناقشة مسألة "آزوفستال" خلال زيارة غوتيريش إلى موسكو

الخارجية الروسية ترجح مناقشة مسألة "آزوفستال" خلال زيارة غوتيريش إلى موسكو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، أنه خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، إلى موسكو، من المرجح أن تتم مناقشة... 25.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-25T11:20+0000

2022-04-25T11:20+0000

2022-04-25T11:20+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وقال رودينكو للصحفيين: "نحن نعلق الأعمال القتالية في آزوفستال، للسماح للمدنيين الباقين، إن وجدوا، بمغادرة منطقة القتال. هذه بادرة حسن نية من جانبنا".وأضاف: "غدا سيصل الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى الأرجح سيتم النظر في كل هذه القضايا".وكان الكرملين أعلن، الجمعة الماضية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي من المقرر أن يزور موسكو، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.إلى ذلك أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الروسي على استعداد لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، حال وجودوا؛ وذلك لمغادرة منطقة مصنع "آزفوستال" في ماريوبول.وتتواصل، منذ يوم 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحمياة سكان دونباس، والقضاء على عسكرة أوكرانيا، والتوجهات النازية في هذا البلد.

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