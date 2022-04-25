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https://arabic.sputniknews.com/20220425/المطور-إطلاق-الإنتاج-الضخم-لمنظومة-إس-500-الروسية-1061574059.html
المطور: إطلاق الإنتاج الضخم لمنظومة "إس-500" الروسية
المطور: إطلاق الإنتاج الضخم لمنظومة "إس-500" الروسية
أعلن يان نوفيكوف، المدير العام للشركة المطورة "ألماز أنتي"، أن أحدث نظام دفاع جوي من طراز إس-500 (بروميثيوس) قد دخل في الإنتاج الضخم. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T08:54+0000
2022-04-25T08:54+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال في مقابلة مع مجلة "ناتسونالنيا أوبورونا": "حاليًا، تم تنظيم الإنتاج الضخم لنظام إس-500 باستخدام أحدث إنجازات العلوم والتكنولوجيا المحلية. تتجاوز القدرات القتالية لهذا النظام بشكل كبير قدرات أنظمة الدفاع الجوي التي تم إنشاؤها سابقًا. وقادر على أن يصبح أساس أنظمة الدفاع الجوي الروسية. وسيدخل خدمة القوات في الإطار الزمني الذي تحدده الدولة".تنتمي "إس -500" (بروميثيوس) إلى جيل جديد من أنظمة الدفاع الجوي أرض-جو. إنه مجمع اعتراض متنوع بعيد المدى وعالي الارتفاع مع قدرة دفاعية متزايدة ضد الصواريخ. نصف قطر القوة التدميرية لـ إس-500 نحو 600 كيلومتر.
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رصد عسكري, سلاح روسيا

المطور: إطلاق الإنتاج الضخم لمنظومة "إس-500" الروسية

08:54 GMT 25.04.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الذهاب إلى بنك الصورقواذف صواريخ "إس-400"
قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أعلن يان نوفيكوف، المدير العام للشركة المطورة "ألماز أنتي"، أن أحدث نظام دفاع جوي من طراز إس-500 (بروميثيوس) قد دخل في الإنتاج الضخم.
وقال في مقابلة مع مجلة "ناتسونالنيا أوبورونا": "حاليًا، تم تنظيم الإنتاج الضخم لنظام إس-500 باستخدام أحدث إنجازات العلوم والتكنولوجيا المحلية. تتجاوز القدرات القتالية لهذا النظام بشكل كبير قدرات أنظمة الدفاع الجوي التي تم إنشاؤها سابقًا. وقادر على أن يصبح أساس أنظمة الدفاع الجوي الروسية. وسيدخل خدمة القوات في الإطار الزمني الذي تحدده الدولة".
تنتمي "إس -500" (بروميثيوس) إلى جيل جديد من أنظمة الدفاع الجوي أرض-جو. إنه مجمع اعتراض متنوع بعيد المدى وعالي الارتفاع مع قدرة دفاعية متزايدة ضد الصواريخ. نصف قطر القوة التدميرية لـ إس-500 نحو 600 كيلومتر.
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