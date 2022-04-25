https://arabic.sputniknews.com/20220425/المطور-سيتم-تحسين-خصائص-صواريخ-كاليبر-الروسية-بشكل-كبير-1061574839.html
المطور: سيتم تحسين خصائص صواريخ "كاليبر" الروسية بشكل كبير
المطور: سيتم تحسين خصائص صواريخ "كاليبر" الروسية بشكل كبير
أعلن يان نوفيكوف، المدير العام لشركة "ألماز أنتيي" للدفاع الجوي والفضائي، في مقابلة مع مجلة "ناتشونالنايا أوبورونا"، أن الشركة تعمل على تحسين أداء طيران صواريخ... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T09:21+0000
2022-04-25T09:21+0000
2022-04-25T09:21+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقال نوفيكوف: "بطبيعة الحال، يجري العمل على تحسين العيار. وزارة الدفاع لديها اهتمام كبير بهذا النوع من الأسلحة. نخطط لتحسين أداء الطيران بشكل كبير، وزيادة فعالية الاستخدام القتالي. نحن في انتظار خروج منتج يتفوق بشكل كبير على الجيل الحالي".تجمع سلسلة "كاليبر" بين عدة أنواع من الصواريخ في وقت واحد: المضادة للسفن 3إم-54كي/3إم-54تي برأس حربي، اختراق شديد الانفجار و3إم-14كي/3إم-14تي للضربات ضد الأهداف الأرضية ومجهزة أيضًا برؤوس حربية شديدة الانفجار. جميع الطرازات موحدة الحجم وتتناسب مع أنظمة الإطلاق المتنوعة القائمة على السفن. يوجد نوع للغواصات "كاليبر-بي إل" يتم تحميله في أنبوب طوربيدات 533 ملم.يستخدم الأسطول الروسي "كاليبر" بنشاط لتنفيذ ضربات عالية الدقة ضد أهداف عسكرية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
المطور: سيتم تحسين خصائص صواريخ "كاليبر" الروسية بشكل كبير
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أعلن يان نوفيكوف، المدير العام لشركة "ألماز أنتيي" للدفاع الجوي والفضائي، في مقابلة مع مجلة "ناتشونالنايا أوبورونا"، أن الشركة تعمل على تحسين أداء طيران صواريخ "كاليبر" المجنحة وزيادة فعالية استخدامها القتالي.
وقال نوفيكوف: "بطبيعة الحال، يجري العمل على تحسين العيار. وزارة الدفاع لديها اهتمام كبير بهذا النوع من الأسلحة. نخطط لتحسين أداء الطيران بشكل كبير، وزيادة فعالية الاستخدام القتالي. نحن في انتظار خروج منتج يتفوق بشكل كبير على الجيل الحالي".
تجمع سلسلة "كاليبر" بين عدة أنواع من الصواريخ في وقت واحد: المضادة للسفن 3إم-54كي/3إم-54تي برأس حربي، اختراق شديد الانفجار و3إم-14كي/3إم-14تي للضربات ضد الأهداف الأرضية ومجهزة أيضًا برؤوس حربية شديدة الانفجار. جميع الطرازات موحدة الحجم وتتناسب مع أنظمة الإطلاق المتنوعة القائمة على السفن. يوجد نوع للغواصات "كاليبر-بي إل" يتم تحميله في أنبوب طوربيدات 533 ملم.
يستخدم الأسطول الروسي "كاليبر" بنشاط لتنفيذ ضربات عالية الدقة ضد أهداف عسكرية خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.