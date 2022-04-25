https://arabic.sputniknews.com/20220425/اندلاع-حريق-في-مستودع-للنفط-بمنطقة-بريانسك-غربي-روسيا-1061569333.html
اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا
اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي البلاد. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T01:20+0000
2022-04-25T01:20+0000
2022-04-25T01:20+0000
روسيا
وزارة الطوارئ الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الطوارئ الروسية في بيان، "تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكد اندلاع حريق في مستودع للنفط".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الطوارئ الروسية
اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الطوارئ الروسية في بيان، "تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكد اندلاع حريق في مستودع للنفط".