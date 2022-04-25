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اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا
اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي البلاد. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
وزارة الطوارئ الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الطوارئ الروسية في بيان، "تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكد اندلاع حريق في مستودع للنفط".
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روسيا, وزارة الطوارئ الروسية

اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي روسيا

01:20 GMT 25.04.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورتسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نوريلسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا
تسرب نفطي في منطقة تايمو دولغان ومدينة نوريلسك الروسية، تسرب كميات كبيرة من النفط في نهري أمبارنايا ودالديكان، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، اندلاع حريق في مستودع للنفط بمنطقة بريانسك غربي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الطوارئ الروسية في بيان، "تم إرسال طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان البلاغ، ولدى وصولها تأكد اندلاع حريق في مستودع للنفط".
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