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بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
https://arabic.sputniknews.com/20220425/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ماكرون-بمناسبة-إعادة-انتخابه-رئيسا-لفرنسا-1061572109.html
بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T07:31+0000
2022-04-25T07:37+0000
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تقول برقية التهنئة: "أتمنى لكم بصدق النجاح في عملكم على رأس الدولة، وكذلك الصحة والعافية".
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بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا

07:31 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 25.04.2022)
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.
تقول برقية التهنئة: "أتمنى لكم بصدق النجاح في عملكم على رأس الدولة، وكذلك الصحة والعافية".
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