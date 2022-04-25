https://arabic.sputniknews.com/20220425/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ماكرون-بمناسبة-إعادة-انتخابه-رئيسا-لفرنسا-1061572109.html
بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا... 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T07:31+0000
2022-04-25T07:31+0000
2022-04-25T07:37+0000
روسيا
العالم
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تقول برقية التهنئة: "أتمنى لكم بصدق النجاح في عملكم على رأس الدولة، وكذلك الصحة والعافية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا
07:31 GMT 25.04.2022 (تم التحديث: 07:37 GMT 25.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.
تقول برقية التهنئة: "أتمنى لكم بصدق النجاح في عملكم على رأس الدولة، وكذلك الصحة والعافية".