https://arabic.sputniknews.com/20220425/مسلحون-يفجرون-خط-تصدير-الغاز-الطبيعي-المسال-في-محافظة-شبوة-اليمنية-1061569435.html
مسلحون يفجرون خط تصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة اليمنية
مسلحون يفجرون خط تصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة اليمنية
أقدم مسلحون، أمس الأحد، على تفجير خط تصدير الغاز الطبيعي في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T02:27+0000
2022-04-25T02:27+0000
2022-04-25T02:27+0000
الحرب على اليمن
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وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين فجروا خط تصدير الغاز الطبيعي المسال الرابط بين حقول الإنتاج في القطاع 18 بمنطقة صَافِر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى منشأة بلحاف في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة.وذكر أن ألسنة اللهب تصاعدت بكثافة جراء العمل التخريبي، وشوهدت من مسافات بعيدة.ويأتي التفجير في وقت تعتزم الحكومة اليمنية استئناف عمل منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز والمتوقفة منذ إعلان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في أبريل/نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في المنشأة التي تضم محطة إنتاج ومرفأ للتصدير على بحر العرب، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الحرب.وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نحو 40% من المشروع الذي يعد أضخم المشاريع الاقتصادية في اليمن، حيث تقدر كلفته بأكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنويا، وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009.وتتعرض أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ 7 أعوام.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/أنصار-الله-استمرار-إغلاق-مطار-صنعاء-تعنت-يثبت-عدم-جدية-التحالف-في-إحلال-السلام-باليمن-1061560940.html
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الحرب على اليمن
مسلحون يفجرون خط تصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة اليمنية
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أقدم مسلحون، أمس الأحد، على تفجير خط تصدير الغاز الطبيعي في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين فجروا خط تصدير الغاز الطبيعي
المسال الرابط بين حقول الإنتاج في القطاع 18 بمنطقة صَافِر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى منشأة بلحاف في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة.
وأوضح أن التفجير استهدف خط التصدير البالغ طوله 320 كيلومترا، قرب منطقة جول الريدة في مديرية ميفعة شرق مدينة عتق مركز محافظة شبوة.
وذكر أن ألسنة اللهب تصاعدت بكثافة جراء العمل التخريبي، وشوهدت من مسافات بعيدة.
ويأتي التفجير في وقت تعتزم الحكومة اليمنية استئناف عمل منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز والمتوقفة منذ إعلان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في أبريل/نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في المنشأة التي تضم محطة إنتاج ومرفأ للتصدير على بحر العرب، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الحرب.
وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نحو 40% من المشروع الذي يعد أضخم المشاريع الاقتصادية في اليمن، حيث تقدر كلفته بأكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنويا، وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009.
وتتعرض أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ 7 أعوام.