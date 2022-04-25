عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220425/مسلحون-يفجرون-خط-تصدير-الغاز-الطبيعي-المسال-في-محافظة-شبوة-اليمنية-1061569435.html
مسلحون يفجرون خط تصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة اليمنية
مسلحون يفجرون خط تصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة اليمنية
أقدم مسلحون، أمس الأحد، على تفجير خط تصدير الغاز الطبيعي في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن. 25.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-25T02:27+0000
2022-04-25T02:27+0000
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061097592_0:82:3073:1810_1920x0_80_0_0_00756b5d8c9ed7feeb9052c4e167c91a.jpg
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين فجروا خط تصدير الغاز الطبيعي المسال الرابط بين حقول الإنتاج في القطاع 18 بمنطقة صَافِر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى منشأة بلحاف في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة.وذكر أن ألسنة اللهب تصاعدت بكثافة جراء العمل التخريبي، وشوهدت من مسافات بعيدة.ويأتي التفجير في وقت تعتزم الحكومة اليمنية استئناف عمل منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز والمتوقفة منذ إعلان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في أبريل/نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في المنشأة التي تضم محطة إنتاج ومرفأ للتصدير على بحر العرب، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الحرب.وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نحو 40% من المشروع الذي يعد أضخم المشاريع الاقتصادية في اليمن، حيث تقدر كلفته بأكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنويا، وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009.وتتعرض أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ 7 أعوام.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/أنصار-الله-استمرار-إغلاق-مطار-صنعاء-تعنت-يثبت-عدم-جدية-التحالف-في-إحلال-السلام-باليمن-1061560940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061097592_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_76c8773ae5770087616a62aaeeb65b4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن

مسلحون يفجرون خط تصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة اليمنية

02:27 GMT 25.04.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDIصورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022
صورة تُظهر منظرًا من قلعة صيرة المطلة على ميناء عدن الجنوبي في اليمن 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
© AFP 2022 / SALEH AL-OBEIDI
تابعنا عبرTelegram
أقدم مسلحون، أمس الأحد، على تفجير خط تصدير الغاز الطبيعي في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين فجروا خط تصدير الغاز الطبيعي المسال الرابط بين حقول الإنتاج في القطاع 18 بمنطقة صَافِر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى منشأة بلحاف في مديرية رضوم جنوب شرقي شبوة.
وأوضح أن التفجير استهدف خط التصدير البالغ طوله 320 كيلومترا، قرب منطقة جول الريدة في مديرية ميفعة شرق مدينة عتق مركز محافظة شبوة.
وذكر أن ألسنة اللهب تصاعدت بكثافة جراء العمل التخريبي، وشوهدت من مسافات بعيدة.
ويأتي التفجير في وقت تعتزم الحكومة اليمنية استئناف عمل منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز والمتوقفة منذ إعلان الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في أبريل/نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في المنشأة التي تضم محطة إنتاج ومرفأ للتصدير على بحر العرب، جراء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الحرب.
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
أنصار الله: استمرار إغلاق مطار صنعاء تعنت يثبت عدم جدية التحالف في إحلال السلام باليمن
أمس, 16:13 GMT
وتستحوذ شركة "توتال" الفرنسية على نحو 40% من المشروع الذي يعد أضخم المشاريع الاقتصادية في اليمن، حيث تقدر كلفته بأكثر من 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنويا، وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال فيها عام 2009.
وتتعرض أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ 7 أعوام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала