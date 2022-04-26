https://arabic.sputniknews.com/20220426/الأمم-المتحدة-جفاف-الأهوار-كارثة-على-المناخ-العالمي-1061622590.html
الأمم المتحدة: جفاف الأهوار كارثة على المناخ العالمي
الأمم المتحدة: جفاف الأهوار كارثة على المناخ العالمي
حذرت الأمم المتحدة دول جوار العراق من حصول تغيير بيئي ومناخي لها في حال جفاف الأهوار، مشددة على أن سكانها في خطر محدق في الوقت الحالي. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T08:41+0000
2022-04-26T08:41+0000
2022-04-26T08:41+0000
العراق
الأهوار
الجفاف
منظمة الأمم المتحدة
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وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) في العراق التابع للأمم المتحدة، علي رضا قريشي: "من المهم والجوهري الاهتمام ببيئة الأهوار، كما أن دول جوار العراق إن كانت مهتمة بالحفاظ على بيئتها ومنع ظاهرة التصحر لديها فيجب عليها الاهتمام بهذه البيئة والعوامل التي قد تؤثر في شح المياه فيها"، وفق "السومرية".وبيّن قريشي أن "النظام البيئي المتكامل الذي وفرته الطبيعة، هو جزء من منظومة متكاملة لتنظيم درجات الحرارة والرطوبة وتوفير البيئة الملائمة لزراعة المحاصيل، ليس فقط في هذه البيئة فحسب، بل حتى في المناطق المجاورة لها".
العراق
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سبوتنيك عربي
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العراق, الأهوار, الجفاف, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: جفاف الأهوار كارثة على المناخ العالمي
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حذرت الأمم المتحدة دول جوار العراق من حصول تغيير بيئي ومناخي لها في حال جفاف الأهوار، مشددة على أن سكانها في خطر محدق في الوقت الحالي.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) في العراق التابع للأمم المتحدة، علي رضا قريشي: "من المهم والجوهري الاهتمام ببيئة الأهوار، كما أن دول جوار العراق إن كانت مهتمة بالحفاظ على بيئتها ومنع ظاهرة التصحر لديها فيجب عليها الاهتمام بهذه البيئة والعوامل التي قد تؤثر في شح المياه فيها"، وفق "السومرية".
وأضاف أن "المفاوضات بين العراق ودول الجوار بشأن المياه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاهتمام بالأهوار وزيادة الإطلاقات المائية، التي تذهب باتجاهها".
وبيّن قريشي أن "النظام البيئي المتكامل
الذي وفرته الطبيعة، هو جزء من منظومة متكاملة لتنظيم درجات الحرارة والرطوبة وتوفير البيئة الملائمة لزراعة المحاصيل، ليس فقط في هذه البيئة فحسب، بل حتى في المناطق المجاورة لها".