https://arabic.sputniknews.com/20220426/البنتاغون-من-السابق-لأوانه-الحكم-على-ما-حدث-من-تفجيرات-في-تيراسبول-1061642344.html
البنتاغون: من السابق لأوانه الحكم على ما حدث من تفجيرات في تيراسبول
البنتاغون: من السابق لأوانه الحكم على ما حدث من تفجيرات في تيراسبول
صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها على دراية بالانفجارات في تيراسبول، عاصمة جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، لكنها أعلنت أنها لن تحدد المسؤولية... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T15:54+0000
2022-04-26T15:54+0000
2022-04-26T15:54+0000
روسيا
البنتاغون الأمريكي
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وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن انفجارات في جمهورية بريدنيستروفيه، لكن من السابق لأوانه الحكم على ما حدث ومن المسؤول."لقد رأينا تقارير عن هذه الانفجارات، من الصعب معرفة... بالضبط ما حدث هناك أو من المسؤول، نحن نراقب هذا بأفضل ما نستطيع، من السابق لأوانه أن نعرف بالضبط ما هو المغزى هنا".عندما سئل عما إذا كان قد يكون "استفزازًا" من جانب روسيا، قال كيربي "بالتأكيد سنبحث إذا كان الأمر كذلك"، مضيفا "لا يمكننا استبعاد أي شيء في الوقت الحالي".وضرب انفجاران اليوم الثلاثاء بلدة ماياك في منطقة غريغوريوبول في بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا)، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات عقب الانفجارات.وفي وقت لاحق، أخبر مصدر في حكومة بريدنيستروفيه وكالة سبوتنيك أن كييف تسعى إلى جر مولدوفا وجمهورية بريدنيستروفيه المنشقة إلى الصراع الأوكراني.وأعرب الكرملين عن مخاوفه بشأن التطورات ، مشيرًا إلى أنه يراقب الوضع عن كثب.
https://arabic.sputniknews.com/20201203/وجود-القوات-الروسية-في-ترانسنيستريا-قانوني-موسكو-تنفي-انتهاك-سيادة-ملدوفا-1047392633.html
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روسيا, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: من السابق لأوانه الحكم على ما حدث من تفجيرات في تيراسبول
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صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها على دراية بالانفجارات في تيراسبول، عاصمة جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، لكنها أعلنت أنها لن تحدد المسؤولية الآن.
وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن انفجارات في جمهورية بريدنيستروفيه، لكن من السابق لأوانه الحكم على ما حدث ومن المسؤول.
"لقد رأينا تقارير عن هذه الانفجارات، من الصعب معرفة... بالضبط ما حدث هناك أو من المسؤول، نحن نراقب هذا بأفضل ما نستطيع، من السابق لأوانه أن نعرف بالضبط ما هو المغزى
هنا".
عندما سئل عما إذا كان قد يكون "استفزازًا" من جانب روسيا، قال كيربي "بالتأكيد سنبحث إذا كان الأمر كذلك"، مضيفا "لا يمكننا استبعاد أي شيء في الوقت الحالي".
وكانت سلسلة انفجارات قد وقعت أمس الإثنين فى تيراسبول فى مبنى وزارة أمن الدولة للجمهورية غير المعترف بها.
وضرب انفجاران اليوم الثلاثاء بلدة ماياك في منطقة غريغوريوبول في بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا
)، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات عقب الانفجارات.
وفي وقت لاحق، أخبر مصدر في حكومة بريدنيستروفيه وكالة سبوتنيك أن كييف تسعى إلى جر مولدوفا وجمهورية بريدنيستروفيه المنشقة إلى الصراع الأوكراني.
وأعرب الكرملين عن مخاوفه بشأن التطورات ، مشيرًا إلى أنه يراقب الوضع عن كثب.