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https://arabic.sputniknews.com/20220426/الحلبوسي-كل-من-أجرم-بحق-الشعب-العراقي-يحاسب-عاجلا-أم-آجلا-1061616263.html
الحلبوسي: كل من أجرم بحق الشعب العراقي يحاسب عاجلا أم آجلا
الحلبوسي: كل من أجرم بحق الشعب العراقي يحاسب عاجلا أم آجلا
قال محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، إنه سيتخذ مواقف جادة بمجمل المشاركة في العملية السياسية. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T06:23+0000
2022-04-26T06:23+0000
أخبار العراق اليوم
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وأكد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن العمل السياسي له ضوابط، ولا يمكن تصنيف الاستهتار بأمن المواطنين على أنه مناورة. وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، تابع الحلبوسي أنه لا يمكن بناء دولة بدون العدل، وبدون احترام حقوق المواطنين فيها. وأشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته سيحاسب "عاجلا أم آجلا".
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أخبار العراق اليوم

الحلبوسي: كل من أجرم بحق الشعب العراقي يحاسب عاجلا أم آجلا

06:23 GMT 26.04.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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قال محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، إنه سيتخذ مواقف جادة بمجمل المشاركة في العملية السياسية.
وأكد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن العمل السياسي له ضوابط، ولا يمكن تصنيف الاستهتار بأمن المواطنين على أنه مناورة.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، تابع الحلبوسي أنه لا يمكن بناء دولة بدون العدل، وبدون احترام حقوق المواطنين فيها.
وأشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته سيحاسب "عاجلا أم آجلا".
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