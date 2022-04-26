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https://arabic.sputniknews.com/20220426/الخارجية-العراقية-جولة-المفاوضات-السعودية-الإيرانية-تمهد-لعودة-العلاقات-الدبلوماسية-1061636796.html
الخارجية العراقية: جولة المفاوضات السعودية الإيرانية تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية
الخارجية العراقية: جولة المفاوضات السعودية الإيرانية تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية
قالت الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات السعودية الإيرانية الجارية في بغداد تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T13:33+0000
2022-04-26T13:33+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، حضر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جولة المفاوضات. واعتبر أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن العراق يكرس للتوافق والتوازن على مستوى المنطقة. وتضمنت جولة المفاوضات الملف الأمني بين البلدين.
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أخبار العراق اليوم

الخارجية العراقية: جولة المفاوضات السعودية الإيرانية تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية

13:33 GMT 26.04.2022
© Photo / المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف
 المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Photo / المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية
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قالت الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات السعودية الإيرانية الجارية في بغداد تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، حضر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جولة المفاوضات.
واعتبر أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، أن العراق يكرس للتوافق والتوازن على مستوى المنطقة. وتضمنت جولة المفاوضات الملف الأمني بين البلدين.
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