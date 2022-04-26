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https://arabic.sputniknews.com/20220426/السودان-مجلس-السيادة-يوجه-قوات-أمنية-للفصل-بين-أطراف-الصراع-في-دارفور-1061623091.html
السودان... مجلس السيادة يوجه قوات أمنية للفصل بين أطراف الصراع في دارفور
السودان... مجلس السيادة يوجه قوات أمنية للفصل بين أطراف الصراع في دارفور
أمر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بسرعة تحرك القوات الأمنية للفصل بين أطراف الصراع غربي دارفور. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:04+0000
2022-04-26T09:06+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد اتخذ مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة، أمس الاثنين، قرارا بالدفع بقوات إلى غرب دارفور، لاستكمال الإجراءات الأمنية، وتنفيذ نصوص اتفاق السلام.وقال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إن وفدا سياديا تم تكليفه بالوقوف على الأحداث غربي دارفور وتهدئة الأوضاع.
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أخبار السودان اليوم

السودان... مجلس السيادة يوجه قوات أمنية للفصل بين أطراف الصراع في دارفور

09:04 GMT 26.04.2022 (تم التحديث: 09:06 GMT 26.04.2022)
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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أمر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بسرعة تحرك القوات الأمنية للفصل بين أطراف الصراع غربي دارفور.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد اتخذ مجلس الأمن والدفاع في جلسته الطارئة، أمس الاثنين، قرارا بالدفع بقوات إلى غرب دارفور، لاستكمال الإجراءات الأمنية، وتنفيذ نصوص اتفاق السلام.
وقال وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم، إن وفدا سياديا تم تكليفه بالوقوف على الأحداث غربي دارفور وتهدئة الأوضاع.
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