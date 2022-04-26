https://arabic.sputniknews.com/20220426/تسجيل-أكثر-من-37-ألف-حالة-إصابة-بفيروس-كورونا-بين-الأطفال-في-الولايات-المتحدة-الأسبوع-الماضي-1061649769.html
تسجيل أكثر من 37 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي
تسجيل أكثر من 37 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي
تم تسجيل أكثر من 37 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها حوالي 43 بالمئة عن الأسبوعين الماضيين، وفقا لأحدث... 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T21:27+0000
2022-04-26T21:27+0000
2022-04-26T21:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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أثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 12.9 مليون طفل بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد. وتمت إضافة ما يقرب من 124000 من هذه الحالات في الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب التقرير.وأظهر التقرير أن الأطفال يمثلون 19 بالمئة من جميع حالات الإصابة في الولايات المتحدة.وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن هناك حاجة ملحة لجمع المزيد من البيانات الخاصة بالعمر لتقييم شدة المرض المتعلق بالمتحورات الجديدة والآثار المحتملة على المدى الطويل.وأضافت "من المهم أن ندرك أن هناك آثارا فورية للجائحة على صحة الأطفال، ولكن الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى تحديد ومعالجة الآثار طويلة الأمد على الحالة الجسدية والنفسية والاجتماعية لهذا الجيل من الأطفال والشباب".
https://arabic.sputniknews.com/20220425/دراسة-المدن-الأمريكية-سجلت-أعلى-معدلات-لجرائم-القتل-في-أثناء-الجائحة-1061613504.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
تسجيل أكثر من 37 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي
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تم تسجيل أكثر من 37 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بين الأطفال في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها حوالي 43 بالمئة عن الأسبوعين الماضيين، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ورابطة مستشفيات الأطفال.
أثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 12.9 مليون طفل بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد
. وتمت إضافة ما يقرب من 124000 من هذه الحالات في الأسابيع الأربعة الماضية، بحسب التقرير.
ومنذ الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول، سُجلَ ما يقرب من 7.9 مليون حالة إصابة إضافية بكوفيد-19 بين الأطفال في الولايات المتحدة.
وأظهر التقرير أن الأطفال يمثلون 19 بالمئة من جميع حالات الإصابة في الولايات المتحدة.
وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن هناك حاجة ملحة لجمع المزيد من البيانات الخاصة بالعمر لتقييم شدة المرض المتعلق بالمتحورات الجديدة والآثار المحتملة على المدى الطويل.
وأضافت "من المهم أن ندرك أن هناك آثارا فورية للجائحة على صحة الأطفال، ولكن الأهم من ذلك أننا بحاجة إلى تحديد ومعالجة الآثار طويلة الأمد على الحالة الجسدية والنفسية والاجتماعية لهذا الجيل من الأطفال والشباب".