https://arabic.sputniknews.com/20220426/حزب-الله-يتحدث-عن-مشروع-لضرب-المقاومة-في-لبنان-ويعلق-على-حوار-إيران-والسعودية-فيديو-1061616353.html

"حزب الله" يتحدث عن مشروع لضرب المقاومة في لبنان ويعلق على حوار إيران والسعودية... فيديو

"حزب الله" يتحدث عن مشروع لضرب المقاومة في لبنان ويعلق على حوار إيران والسعودية... فيديو

اتهم "حزب الله" اللبناني السفارة الأمريكية بمحاولة استغلال "تحرك 17 تشرين" (المعروف بثورة 17 أكتوبر)، مؤكدا أن "لدى البعض مشروع لضرب المقاومة في لبنان، وعلى... 26.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-26T06:25+0000

2022-04-26T06:25+0000

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وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في حديث مع قناة "الميادين"، إن "الانتخابات ستتم في موعدها (15 مايو/ أيار المقبل)، ولا يوجد أي مبرر لتأجيلها"، لافتا إلى أن "السفارة الأمريكية وصلت إلى نتيجة مفادها أن الانتخابات المقبلة لن تؤدي إلى قلب الطاولة واستبدال الواقع القائم".وأضاف قاسم: "هم يجتمعون في السفارة الأمريكية، ويتلقون التوجيهات لاستهداف المقاومة، والعمل على إسقاط سلاحها"، متابعا: "من الواضح أن السعودية تتبنى حزب "القوات اللبنانية" بالكامل".وبشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل، أكد نائب نصر الله، أن "ما تقوله الحكومة اللبنانية مجتمعة بشأن الترسيم سيكون هو الحدود البحرية"، مشددا على أن "حزب الله ضد التطبيع مع إسرائيل برا وبحرا وجوا".وأشار قاسم إلى أن "القرار الحقيقي بشأن موضوع الترسيم سيكون داخل مجلس الوزراء، وهناك ندلي برأينا"، كاشفا أن "واشنطن أوعزت إلى البنك الدولي عدم إعطاء قرض للبنان لاستجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تجد مشكلة فيما لو جاع كل الشعب اللبناني، من أجل تحقيق سياساتها التي هي لمصلحة إسرائيل".وعلق على الحوار الإيراني - السعودي، قائلا: "الحوار الإيراني السعودي إيجابي، ونحن نشجع عليه، ونتمنى أن يستمر".

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