"حزب الله" يتحدث عن مشروع لضرب المقاومة في لبنان ويعلق على حوار إيران والسعودية... فيديو
© AFP 2022نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
© AFP 2022
اتهم "حزب الله" اللبناني السفارة الأمريكية بمحاولة استغلال "تحرك 17 تشرين" (المعروف بثورة 17 أكتوبر)، مؤكدا أن "لدى البعض مشروع لضرب المقاومة في لبنان، وعلى رأسها حزب الله".
وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في حديث مع قناة "الميادين"، إن "الانتخابات ستتم في موعدها (15 مايو/ أيار المقبل)، ولا يوجد أي مبرر لتأجيلها"، لافتا إلى أن "السفارة الأمريكية وصلت إلى نتيجة مفادها أن الانتخابات المقبلة لن تؤدي إلى قلب الطاولة واستبدال الواقع القائم".
#المسائية | نائب الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم لـ #الميادين: "لدى البعض مشروع لضرب المقاومة في #لبنان وعلى رأسها حزب الله".@mayadeenlebanon pic.twitter.com/DOkStBaxTF— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 25, 2022
وأضاف قاسم: "هم يجتمعون في السفارة الأمريكية، ويتلقون التوجيهات لاستهداف المقاومة، والعمل على إسقاط سلاحها"، متابعا: "من الواضح أن السعودية تتبنى حزب "القوات اللبنانية" بالكامل".
#المسائية | نائب الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم لـ #الميادين: "السفارة الاميركية وصلت إلى نتيجة أن الانتخابات المقبلة لن تؤدي الى قلب الطاولة واستبدال الواقع القائم".#لبنان_انتخابات_الخيارات pic.twitter.com/kJ7bpToUjI— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) April 25, 2022
وبشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل، أكد نائب نصر الله، أن "ما تقوله الحكومة اللبنانية مجتمعة بشأن الترسيم سيكون هو الحدود البحرية"، مشددا على أن "حزب الله ضد التطبيع مع إسرائيل برا وبحرا وجوا".
#المسائية | نائب الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم لـ #الميادين: "ما تقوله الحكومة اللبنانية مجتمعة حول الترسيم سيكون هو الحدود البحرية".#لبنان_انتخابات_الخيارات@mayadeenlebanon pic.twitter.com/BsvcwnPHYx— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 25, 2022
وأشار قاسم إلى أن "القرار الحقيقي بشأن موضوع الترسيم سيكون داخل مجلس الوزراء، وهناك ندلي برأينا"، كاشفا أن "واشنطن أوعزت إلى البنك الدولي عدم إعطاء قرض للبنان لاستجرار الكهرباء من الأردن، والغاز من مصر"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تجد مشكلة فيما لو جاع كل الشعب اللبناني، من أجل تحقيق سياساتها التي هي لمصلحة إسرائيل".
وعلق على الحوار الإيراني - السعودي، قائلا: "الحوار الإيراني السعودي إيجابي، ونحن نشجع عليه، ونتمنى أن يستمر".