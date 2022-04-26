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محافظ عدن يوقع عقود 10 مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي بدعم وتمويل إماراتي
محافظ عدن يوقع عقود 10 مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي بدعم وتمويل إماراتي
وقع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، أمس الاثنين، عقود 10 مشاريع تطويرية لقطاع المياه والصرف الصحي بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T00:32+0000
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وقال بيان للمحافظة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه أن تلك المشاريع التي جرى توقيع عقودها تستهدف تطوير وتحسين مصادر إنتاج المياه في الحقول، وتحديث شبكات التوزيع الناقلة، وتأهيل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.وتشمل المشاريع، تأهيل محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي الحسوة، وإنشاء خط ناقل للمياه من محطة إعادة الضخ في البرزخ بخور مكسر إلى خزان التوزيع في باب عدن، وإنشاء خط تموين ناقل لمديرية صيرة بطول ألفي متر، وتوريد محولات كهربائية لمنظومات الطاقة في الحقول، ومضخات الصرف الصحي بعدد 28 مضخة، و30 مضخة غاطسة للآبار مع ملاحقاتها كاملة، وكذا توريد حفار بعمق 6 متر، وغرافتي بوب كات صغيرة، ومضخات شفط متحركة لمياه الأمطار، إضافة إلى توريد قطع غيار ذات الاستخدام الدائم.وأضاف البيان أن حزمة المشاريع تأتي ضمن المرحلة الأولى من الدعم الإماراتي للبنية التحتية في العاصمة عدن ووفق الأولويات التي حددتها مؤسسة المياه والصرف الصحي والمقيدة برنامج زمني محدود وقصير مُلزم للشركات المنفذة لضمان سرعة انتشال هذا القطاع، وتطوير قدراته وإمكانياته بما يُلبي حالة الاحتياج الكبير والتوسع السكاني في العاصمة عدن.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/الحكومة-اليمنية-تتهم-جماعة-أنصار-الله-بتنفيذ-1924-خرقا-لهدنة-الأمم-المتحدة-منذ-سريانها-1061614215.html
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أخبار اليمن الأن
محافظ عدن يوقع عقود 10 مشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي بدعم وتمويل إماراتي
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وقع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، أمس الاثنين، عقود 10 مشاريع تطويرية لقطاع المياه والصرف الصحي بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال بيان للمحافظة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه أن تلك المشاريع التي جرى توقيع عقودها تستهدف تطوير وتحسين مصادر إنتاج المياه
في الحقول، وتحديث شبكات التوزيع الناقلة، وتأهيل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة.
وتشمل المشاريع، تأهيل محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي الحسوة، وإنشاء خط ناقل للمياه من محطة إعادة الضخ في البرزخ بخور مكسر إلى خزان التوزيع في باب عدن، وإنشاء خط تموين ناقل لمديرية صيرة بطول ألفي متر، وتوريد محولات كهربائية لمنظومات الطاقة في الحقول، ومضخات الصرف الصحي بعدد 28 مضخة، و30 مضخة غاطسة للآبار مع ملاحقاتها كاملة، وكذا توريد حفار بعمق 6 متر، وغرافتي بوب كات صغيرة، ومضخات شفط متحركة لمياه الأمطار، إضافة إلى توريد قطع غيار ذات الاستخدام الدائم.
وأضاف البيان أن حزمة المشاريع تأتي ضمن المرحلة الأولى من الدعم الإماراتي للبنية التحتية في العاصمة عدن ووفق الأولويات التي حددتها مؤسسة المياه والصرف الصحي والمقيدة برنامج زمني محدود وقصير مُلزم للشركات المنفذة لضمان سرعة انتشال هذا القطاع، وتطوير قدراته وإمكانياته بما يُلبي حالة الاحتياج الكبير والتوسع السكاني في العاصمة عدن.