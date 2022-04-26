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https://arabic.sputniknews.com/20220426/56--من-التونسيين-يرون-أن-بلادهم-تسير-في-الطريق-الخطأ-1061625596.html
56 % من التونسيين يرون أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ
56 % من التونسيين يرون أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ
يرى 56 % من التونسيين أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:45+0000
2022-04-26T09:45+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أجرت مؤسسة سيغما كونساي استطلاعا للرأي في الفترة من 15 إلى 18 أبريل/نيسان، وتم نشره اليوم الثلاثاء. ويرى قرابة 56 % من المستجوبين في الاستطلاع، أنهم لا ترضيهم الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد. وحسب الاستطلاع يعتبر تحسين القدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة أهم أولويات التونسيين.واستجوب الاستطلاع مواطنين تونسيين أعمارهم أكثر من 15 سنة.
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أخبار تونس اليوم

56 % من التونسيين يرون أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ

09:45 GMT 26.04.2022
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
© Sputnik . MARIAM GDIR
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يرى 56 % من التونسيين أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ.
وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أجرت مؤسسة سيغما كونساي استطلاعا للرأي في الفترة من 15 إلى 18 أبريل/نيسان، وتم نشره اليوم الثلاثاء.
ويرى قرابة 56 % من المستجوبين في الاستطلاع، أنهم لا ترضيهم الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد.
وحسب الاستطلاع يعتبر تحسين القدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة أهم أولويات التونسيين.
واستجوب الاستطلاع مواطنين تونسيين أعمارهم أكثر من 15 سنة.
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