https://arabic.sputniknews.com/20220426/56--من-التونسيين-يرون-أن-بلادهم-تسير-في-الطريق-الخطأ-1061625596.html
56 % من التونسيين يرون أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ
56 % من التونسيين يرون أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ
يرى 56 % من التونسيين أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ. 26.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-26T09:45+0000
2022-04-26T09:45+0000
2022-04-26T09:45+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أجرت مؤسسة سيغما كونساي استطلاعا للرأي في الفترة من 15 إلى 18 أبريل/نيسان، وتم نشره اليوم الثلاثاء. ويرى قرابة 56 % من المستجوبين في الاستطلاع، أنهم لا ترضيهم الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد. وحسب الاستطلاع يعتبر تحسين القدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة أهم أولويات التونسيين.واستجوب الاستطلاع مواطنين تونسيين أعمارهم أكثر من 15 سنة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
56 % من التونسيين يرون أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ
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يرى 56 % من التونسيين أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ.
وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية
، أجرت مؤسسة سيغما كونساي استطلاعا للرأي في الفترة من 15 إلى 18 أبريل/نيسان، وتم نشره اليوم الثلاثاء.
ويرى قرابة 56 % من المستجوبين في الاستطلاع، أنهم لا ترضيهم الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد.
وحسب الاستطلاع يعتبر تحسين القدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة أهم أولويات التونسيين.
واستجوب الاستطلاع مواطنين تونسيين أعمارهم أكثر من 15 سنة.