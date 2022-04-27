https://arabic.sputniknews.com/20220427/أوكرانيا-تهدد-بغزو-بريدنيستروفيه-في-حال-طلبت-مولدوفا-ذلك-1061659131.html
أوكرانيا تهدد بغزو بريدنيستروفيه في حال طلبت مولدوفا ذلك
أوكرانيا تهدد بغزو بريدنيستروفيه في حال طلبت مولدوفا ذلك
وجه مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، أليكسي أريستوفيتش، اليوم الأربعاء، تهديدا بغزو بريدنيستروفيه في حال وافقت وطلبت مولدوفا ذلك. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T09:43+0000
2022-04-27T09:43+0000
2022-04-27T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال أريستوفيتش رداً على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الاستيلاء على بريدنيستروفيه خلال مقابلة على قناة "يوتيوب": " نعم في حال طلبت منا مولدوفا ذلك سنقوم بالأمر".وأعلنت سلطات بريدنيستروفيه المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي الذي ينص على اعتماد تدابير إضافية لضمان أمن الشعب والمجتمع والدولة.وجاء في بيان لرئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، فاديم كراسنوسيلسكي، نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي: "عقد رئيس بريدنيستروفيه فاديم كراسنوسيلسكي اجتماعا لمجلس الأمن لجمهورية بريدنيستروفيه في مولدوفا، حيث نوقشت القضية الرئيسية المتمثلة بالهجمات الإرهابية على مرافق البنية التحتية ومؤسسات الدولة بعدما سجلت ثلاث وقائع استهداف بناء وزارة أمن الدولة في مدينة تيراسبول، وتضرر وحدة عسكرية بالقرب من قرية باركاني وأبراج مركز راديو وتلفزيون بالقرب من القرية ماياك".وأضاف البيان: "أعضاء مجلس الأمن رفعوا من مستوى الخطر... وتم اتخاذ قرار بإعلان المستوى "الأحمر" للتهديد الإرهابي في البلاد، والذي ينص على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا تهدد بغزو بريدنيستروفيه في حال طلبت مولدوفا ذلك
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وجه مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، أليكسي أريستوفيتش، اليوم الأربعاء، تهديدا بغزو بريدنيستروفيه في حال وافقت وطلبت مولدوفا ذلك.
وقال أريستوفيتش رداً على سؤال حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الاستيلاء على بريدنيستروفيه خلال مقابلة على قناة "يوتيوب": " نعم في حال طلبت منا مولدوفا ذلك سنقوم بالأمر".
وأعلنت سلطات بريدنيستروفيه المستوى الأحمر للتهديد الإرهابي الذي ينص على اعتماد تدابير إضافية لضمان أمن الشعب والمجتمع والدولة.
وجاء في بيان لرئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية، فاديم كراسنوسيلسكي، نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي: "عقد رئيس بريدنيستروفيه فاديم كراسنوسيلسكي اجتماعا لمجلس الأمن لجمهورية بريدنيستروفيه في مولدوفا، حيث نوقشت القضية الرئيسية المتمثلة بالهجمات الإرهابية على مرافق البنية التحتية ومؤسسات الدولة بعدما سجلت ثلاث وقائع استهداف بناء وزارة أمن الدولة في مدينة تيراسبول، وتضرر وحدة عسكرية بالقرب من قرية باركاني وأبراج مركز راديو وتلفزيون بالقرب من القرية ماياك".
وأضاف البيان: "أعضاء مجلس الأمن رفعوا من مستوى الخطر... وتم اتخاذ قرار بإعلان المستوى "الأحمر" للتهديد الإرهابي في البلاد، والذي ينص على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن الفرد والمجتمع والدولة".