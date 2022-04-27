https://arabic.sputniknews.com/20220427/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يدين-الهجوم-على-جامعة-كراتشي-الباكستانية-1061651663.html
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على جامعة كراتشي الباكستانية
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على جامعة كراتشي الباكستانية
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، بالهجوم الذي استهدف جامعة كراتشي في باكستان وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وفقا لما ذكر نائب... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T02:47+0000
2022-04-27T02:47+0000
2022-04-27T02:47+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار باكستان
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وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، "أستطيع أن أقول لكم أن الأمين العام يدين بشدة الهجوم الذي وقع في كراتشي اليوم".وقال في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأمين العام أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.وقال هارنيس إن الهجمات التي تستهدف التعليم والمعلمين وأماكن التعلم عمدا مدانة بشكل خاص، مقدما تعازيه القلبية لأسر الضحايا في كل من باكستان والصين، وفقا لحق.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن انفجارا استهدف شاحنة ركاب تابعة لمعهد كونفوشيوس بجامعة كراتشي، مما أسفر عن مصرع 3 مدرسين صينيين وإصابة مدرس صيني آخر فضلا عن سقوط عدد من المصابين الباكستانيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/مقتل-خمسة-أشخاص-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-جامعة-كراتشي-الباكستانية-1061630338.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار باكستان
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على جامعة كراتشي الباكستانية
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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، بالهجوم الذي استهدف جامعة كراتشي في باكستان وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، وفقا لما ذكر نائب المتحدث باسمه.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، "أستطيع أن أقول لكم أن الأمين العام يدين بشدة الهجوم الذي وقع في كراتشي اليوم
".
وقال في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأمين العام أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وقال حق إن منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في باكستان جوليان هارنيس قد أدان بشدة الهجوم أيضا وأبدى حزنه الشديد لسقوط الضحايا.
وقال هارنيس إن الهجمات التي تستهدف التعليم والمعلمين وأماكن التعلم عمدا مدانة بشكل خاص، مقدما تعازيه القلبية لأسر الضحايا في كل من باكستان والصين، وفقا لحق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن انفجارا استهدف شاحنة ركاب تابعة لمعهد كونفوشيوس بجامعة كراتشي، مما أسفر عن مصرع 3 مدرسين صينيين وإصابة مدرس صيني آخر فضلا عن سقوط عدد من المصابين الباكستانيين.