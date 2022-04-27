https://arabic.sputniknews.com/20220427/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-مروحية-مي-24-أوكرانية-وطائرتين-دون-طيار-في-خاركوف-1061680326.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مروحية "مي 24" أوكرانية وطائرتين دون طيار في خاركوف
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مروحية "مي 24" أوكرانية وطائرتين دون طيار في خاركوف
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 24" وطائرتين دون طيار... 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T16:54+0000
2022-04-27T16:54+0000
2022-04-27T17:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز (مي 24) تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة تشيركاسكايا لوزوفايا في منطقة خاركوف. ودُمرت أيضا طائرتان أوكرانيتان بدون طيار في مناطق مستوطنتي بيسكي - رادكوفسكي وبورشوفكا".وأشار المتحدث إلى أن "الصواريخ المحمولة جوا عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية دمرت 17 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها، تم تدمير موقعين لقيادة القوات الأوكرانية، فضلا عن 15 منطقة لتجميع القوات والمعدات العسكرية".وأوضح أنه تم القضاء على أكثر من 210 متطرف قومي أوكراني و 43 وحدة من الآليات والعربات.وأضاف أنه تم تدمير 2616 دبابة ومدرعات أخرى و297 قاذفة صواريخ و1139 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و2426 آلية عسكرية خاصة.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مروحية "مي 24" أوكرانية وطائرتين دون طيار في خاركوف
16:54 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 17:20 GMT 27.04.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز "مي 24" وطائرتين دون طيار في منطقة خاركوف خلال النهار.
وقال كوناشينكوف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة هليكوبتر من طراز (مي 24) تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة تشيركاسكايا لوزوفايا في منطقة خاركوف. ودُمرت أيضا طائرتان أوكرانيتان بدون طيار في مناطق مستوطنتي بيسكي - رادكوفسكي وبورشوفكا".
وأشار المتحدث إلى أن "الصواريخ المحمولة جوا عالية الدقة لقوات الفضاء الروسية دمرت 17 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها، تم تدمير موقعين لقيادة القوات الأوكرانية، فضلا عن 15 منطقة لتجميع القوات والمعدات العسكرية".
"أصاب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش لقوات الفضاء الروسية 38 منشأة عسكرية لأوكرانيا. من بينها سبعة مواقع قيادة ، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات - أحدهما من طراز (إس 300) في منطقة نيكولايفكا والآخر (Osa AKM) في منطقة فيليكايا كاميشيفاخا ومنطقتين محصنتين و27 مكانا لتجميع القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية ".
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
وأوضح أنه تم القضاء على أكثر من 210 متطرف قومي أوكراني و 43 وحدة من الآليات والعربات.
وبين كوناشينكوف حصيلة الخسائر الأوكرانية حتى اليوم، وقال: "في المجموع، تم تدمير 141 طائرة و111 طائرة هليكوبتر و609 طائرات بدون طيار و 275 نظام صاروخي مضاد للطائرات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف أنه تم تدمير 2616 دبابة ومدرعات أخرى و297 قاذفة صواريخ و1139 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و2426 آلية عسكرية خاصة.