https://arabic.sputniknews.com/20220427/الرئيس-المصري-يعفو-عن-أكثر-من-3-آلاف-سجين-1061672536.html
الرئيس المصري يعفو عن أكثر من 3 آلاف سجين
الرئيس المصري يعفو عن أكثر من 3 آلاف سجين
أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بعفو رئاسي. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:50+0000
2022-04-27T13:50+0000
2022-04-27T13:50+0000
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وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، تم الإفراج عن بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.وأوضح البيان أن القرار يأتي فى إطار حرص الداخلية المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.كما أشار إلى أن قرار الإفراج بالعفو الرئاسي كان بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل/نيسان 2022.
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الرئيس المصري يعفو عن أكثر من 3 آلاف سجين
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أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بعفو رئاسي.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، تم الإفراج عن بعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
وأضاف البيان أنه تم فحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3273 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وأوضح البيان أن القرار يأتي فى إطار حرص الداخلية المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
كما أشار إلى أن قرار الإفراج بالعفو الرئاسي كان بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل/نيسان 2022.